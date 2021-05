Deggenhausertal vor 4 Stunden

Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof plant Ersatzbau

Die Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof muss zur Erfüllung der neuen Heimbauverordnung sämtliche Doppelzimmer in Einzelzimmer umbauen. Das Haus am Bach in Obersiggingen ist das einzige Gebäude, das bislang nicht an die Heimbauverordnung angepasst wurde. Ein Umbau wäre jedoch sehr kostspielig, weshalb die Camphill-Dorfgemeinschaft stattdessen einen Ersatzbau errichten möchte.