„Es geht darum, dass die Bürger im Tal ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen – auch über die Generationen hinaus“, erklärt Gemeinwesenarbeiterin Yvonne Denzler. Sie hatte recherchiert, wie so etwas funktionieren könnte, und war auf das Förderprogramm „Nachbarschaftsgespräche – Allianz für Beteiligung“ des Landes Baden-Württemberg gestoßen.

Mit Manuela Redlich und Steffi Caspari hatte Yvonne Denzler schnell ehrenamtliche Kräfte gefunden. Nachdem das Projekt dem Vorstand der Bürgerstiftung Deggenhausertal präsentiert worden war, wurde dem Förderantrag stattgegeben. „Nur so ist es möglich, dass das Projekt mit bis zu 6000 Euro gefördert wird und damit professionell begleitet werden kann“, sagt Denzler. Somit kann das Projekt von Coach Sabine Jung-Baß unterstützt werden.

Was ist das Projektziel des Landes? Es geht um die nachhaltige Entwicklung von Stadtteilen und Quartieren im Sinne eines kulturellen, sozialen, inklusiven und generationsübergreifenden Miteinander. In einem ersten Schritt wurde im Deggenhausertal eine feste Gruppe mit sechs Personen zwischen 27 und 68 Jahren gegründet. Die Teilnehmer haben in sechs sogenannten „Herzensstunden“-Terminen laut Yvonne Denzler jeweils ein Thema völlig ungezwungen und offen besprochen, unter anderem zu den Bereichen „Worte, die mein Herz berühren“ und „Mein Herzensplatz; schön und kreativ“.

Handlungsansätze zur Entwicklung der Gemeinde

Aus einem Gespräch ergaben sich Handlungsansätze zur Entwicklung der Gemeinde. Als Beispiele wurden bezahlbarer Wohnraum, Aufrechterhaltung des Vereinslebens oder als Lieblingseinrichtung das Hallenbad genannt. Im nächsten Schritt soll eine offene Gruppe unter Koordination von Manuela Redlich entwickelt werden. Des Weiteren sollen mehrere selbstständige Gruppen zu allen möglichen Themen, wie eine beispielsweise eine Literatur- oder eine Musikgruppe, gegründet werden.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser unterstützt das Projekt. „Ich freue mich, dass sich Manuela Redlich und Steffi Caspari engagieren und bin gespannt, was für Themengruppen sich bilden werden“, so Meschenmoser. Außerdem rücke so die Bürgerstiftung stärker in die Öffentlichkeit.