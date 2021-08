Deggenhausertal vor 15 Minuten

Bauarbeiten in Urnau erneut verschoben: Vollsperrung nun erst ab 20. September

Eigentlich sollten am Montag, 30. August, die Arbeiten an der Schupelbachbrücke am östlichen Ortsrand von Urnau beginnen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten müssen die Bauarbeiten kurzfristig um drei Wochen verschoben werden.