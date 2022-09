Deggenhausertal vor 6 Stunden Auf den Spuren der Fledermäuse: Naturschützer klären bei „Batnight“ über Vorurteile auf Anlässlich der Internationalen Batnight hatte Nabu-Mitglied Vanessa Niethammer zu einer Exkursion eingeladen und einem Dutzend Teilnehmer das Leben der Fledermäuse nähergebracht. Das Interesse war groß.

So sieht es aus, wenn man Fledermäuse in der Dämmerung mit der Kamera festhalten will: Bei fehlendem Licht und der Flitzgeschwindigkeit der Nachtschwärmer bleiben die Tiere schemenhaft. | Bild: Christiane Keutner