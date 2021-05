Etwa zweieinhalb Quadratmeter groß ist der neue Hofladen von Melli und Patrick Moll und damit eher ein Hoflädele. Der Blick in den Holzstadel zeigt, wie viel auf kleinem Raum möglich ist. Auf einem Schieferherz steht „Schön, dass Du da bist“ und die liebevoll angeordneten Produkte rund um den Apfel heben sofort die Laune.

Hier dreht sich alles um den Apfel: Im Hofladen kann Melli Moll ihre kreative Ader ausleben und die selbst hergestellten Produkte an Apfelfans verkaufen. | Bild: Claudia Wörner

Neben dem Hofladen steht eine mit Blumen dekorierte Holzbank. „Ich glaube, hier würde dein Opa immer sitzen. Er würde sich freuen und wäre wahrscheinlich stolz auf uns“, sagt Melli Moll zu ihrem Mann, der den Bio-Obsthof vor vier Jahren von seinem Vater übernommen hat. Vor allem dem Opa sei es ein großes Anliegen gewesen, dass der Enkel den Betrieb weiterführe.

Keine zwei Monate von der Idee bis zur Umsetzung

Im Januar, mitten im Lockdown, sei die Idee für den eigenen Hofladen quasi am Frühstückstisch entstanden. „Seit dem 6. März steht er“, berichtet Patrick Moll, der die Hütte innerhalb von nur zehn Tagen selbst gezimmert hat. „Wir wollen, dass sich die Leute hier wohlfühlen.“

Im Hauptberuf Schlosser, führt der 26-jährige Familienvater den Bio-Obsthof im Nebenerwerb. Zwischen 70 und 100 Tonnen Äpfel erntet Moll im Jahr in seinem von Naturland zertifizierten Betrieb. Sein Ziel sei, von den Großmostereien unabhängig zu werden und seine Äpfel, die an Hoch- und Mittelstämmen wachsen, in Zukunft selbst zu vermarkten.

Bio-Obsthof Moll Öffnungszeiten Der Bio-Hofladen ist täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Kontakt Patrick und Melli Moll, Hagenbuch 6, 88693 Deggenhausertal (Untersiggingen), Telefon 0 75 55/49 49 961, Mobil 01 52/59 80 48 91, E-Mail obsthofmoll@gmx.de. Weitere Informationen auf Facebook und Instagram.

Der Online-Vertrieb ist der nächste Schritt für die Molls

An jedem Produkt im kleinen Hofladen hat Melli Moll ein handgeschriebenes Schildchen angebracht, wobei sie nicht vergisst, ein Herzchen dazu zu malen. „Hier kann ich meine kreative Ader voll ausleben“, sagt die gelernte Speditionskauffrau und Mutter von drei Kindern im Kindergartenalter. Großen Spaß mache ihr, die geblümten Stoffe auszusuchen, mit denen sie die Gläser für ihre hausgemachten Apfelmarmeladen und für das Apfelmus verziert.

Logo mit Apfelblüte: Auf jedem Label oder handgeschriebenen Etikett prangt ein kleines Herz. | Bild: Claudia Wörner

Dabei ging es zunächst mal ums Ausprobieren der Rezepte. Familienmitglieder hätten getestet, wie gut die Apfelmarmelade mit alkoholfreiem Aperol oder Amaretto schmecke und was vielleicht noch verbessert werden könne. Im Blick hat die 32-Jährige bereits den Online-Versand von eigenen Produkten. „Da würde sich der Kreis zu meinem Ausbildungsberuf wieder schließen“, blickt sie optimistisch in die Zukunft.

Naschen und dabei auch was Gutes für die Bienen tun

Honig von den eigenen Bienen, Bienenwachsbalsam mit Shea-Butter, Apfelchips, Apfelwürfel fürs Müsli und natürlich Apfelsaft finden die Kunden – Melli Moll spricht lieber von „Apfelfans“ – in den Regalen des Hofladens. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Produkten und Ideen“, sagt sie. So wollen die Molls künftig auch mit einer Metzgerei kooperieren, damit sie auch herzhafte Produkte anbieten können.

Warum nicht mal eine Nacht unter Hochstämmen verbringen? Patrick Moll zeigt die Fläche, die er auf seinem Obsthof für Wohnmobile und Camper reserviert hat. | Bild: Claudia Wörner

Naschen und gleichzeitig Gutes tun können die Apfelfans durch den Kauf von Apfelgummibärchen von der Firma Naschlabor. Pro verkaufter Tüte werde ein halber Quadratmeter Blumenwiese für die Bienen gesät, erklärt Patrick Moll. Einen halben Hektar Blühfläche habe er bereits angelegt.

Nach Corona wollen sie auch Schulklassen einladen

„Wir möchten den Menschen den Prozess von der Blüte bis zum fertigen Apfelsaft zeigen“, sagt Patrick Moll. Das gilt auch für die Gäste, die mit ihrem Camper die Nacht unter Hochstämmen verbracht haben. Vorstellen kann sich Moll auch, dass er in Nach-Corona-Zeiten Schulklassen auf seinen Obsthof einlädt, um den Kindern die Natur näherzubringen.

Gras zupfen unter Apfelbäumen: Zur Familie Moll gehören sechs Shetland- und Falabellaponys. | Bild: Claudia Wörner

Freude haben sie bestimmt nicht nur am frisch gepressten Apfelsaft, sondern auch an den sechs Shetland- und Falabellaponys, die unter den Apfelbäumen grasen. Im Herbst planen die Molls, ihre Boskop-Äpfel an weitere Hofläden zu verkaufen. „Auf diese Weise wollen wir die alte Hochstammsorte wieder ins Bewusstsein rücken.“ Eine weitere Idee sei, Erntetage zum Apfelpflücken anzubieten.

Voller Ideen und Tatendrang: Melli und Patrick Moll schauen voller Optmismus in die Zukunft. | Bild: Claudia Wörner

Langweilig wird es der vierten Generation auf dem Bio-Obsthof also mit Sicherheit nicht. „Das schweißt uns auch als Paar noch mehr zusammen“, sind sie sich sicher. Dabei haben sie eine klare Aufgabenteilung: Patrick ist für die Produktion zuständig und Melli für das Kreative.

„Das ergänzt sich prima“, meint sie. Auch ihr Mann ist optimistisch angesichts der zahlreichen Pläne: „Wenn man nichts ausprobiert, kann man nichts gewinnen.“