von Christiane Keutner

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie Musikverein Roggenbeuren hören?

Dass er das Herz der Kultur im Dorf und bei allen schönen und traurigen Anlässen im Dorf zur Stelle ist. Das war nicht immer so: In jungen Jahren konnte sich mein Herz nicht für die Blasmusik erwärmen, obwohl der Vater Musiker war. Ich habe das damalige Repertoire einer Musikkapelle eher mit Militärmusik in Verbindung gebracht. Das Repertoire ist heute breit gefächert und ich bin zu einem ganz begeisterten Blasmusikfan geworden und bedauere, dass echte Volks- und Blasmusik im Südwestrundfunk nur noch einen geringen Stellenwert hat. Inzwischen höre/schaue ich Bayerischen Rundfunk und Fernsehen.

Zur Person Anton Rist wurde am 14. Februar 1944 in Harresheim geboren und ist seit mehr als 50 Jahren mit seiner Frau Elisabeth verheiratet. Sie haben drei Kinder und vier Enkelkinder. Rist war an der Landvolkhochschule in Tiengen, hat die Lehre im eigenen Betrieb in Harresheim absolviert, war sechs Monate in der Fremdlehre bei Frankfurt und hatte ein Auslandspraktikum in Dänemark. Nach Meisterprüfung hat er mit 21 Jahren den elterlichen Hof übernommen. Sein großes Hobby, seine Leidenschaft, war die Politik mit der Motivation: „Was zwischen 1933 und 1945 geschehen ist, darf sich nie mehr wiederholen.“ Über die Kolpingfamilie in Markdorf und über die Junge Union in Markdorf mit Ernst Arnegger, der zum Freund wurde, landete er bei der CDU. Er war 25 Jahre Ortsvorsitzender der CDU, 20 Jahre im Kreisvorstand der CDU Bodenseekreis und 25 Jahre Mitglied des Kreistages. Rist war vier Jahre im Verwaltungsgericht Sigmaringen Beisitzer und Beisitzer beim Amtsgericht Singen in Landwirtschaftssachen – zuständig für mehrere Landkreise. Rist war leidenschaftlicher Fußballer. Er hat in der A-Jugend beim SC Markdorf gespielt, aber am Ende der A-Jugendzeit wegen Meniskusproblemen und aus beruflichen Gründen aufgehört.

Welches Ereignis war für Sie in fast 28 Jahren das prägendste?

Die Jahrhundertfeier. Viele Jahre vorher haben wir uns schon überlegt, wie man sie gestalten kann und muss. Herausragend waren aber auch der Besuch der „Grünen Woche“ in Berlin und die großen Weinfeste, auch in Südtirol, denn wir sind mit vielen Kapellen freundschaftlich verbunden. Auch an das Hafenkonzert mit dem gemeinsamen Auftritt der Geschwister Hofmann denke ich gerne.

Was gefiel Ihnen an Ihrer Tätigkeit als Vorsitzender am besten?

Die Begegnungen mit Menschen. Mit Jugendlichen und Älteren zusammen zu sein, mit ihnen etwas auf die Beine zu stellen und auch eine gewisse Geselligkeit zu erleben. Ich freute und freue mich, dass so viele junge und talentierte Leute dabei sind, besonders über die Frauen, die die Hälfte der Musiker ausmachen und auch zur Hälfte in Führungspositionen sind; das macht es so hoffnungsvoll. Und mir gefiel und gefällt, dass ganze Familien im Musikverein aktiv sind.

Was werden Sie vermissen?

Wahrscheinlich die Verantwortung zu tragen – obwohl das zwei Seiten hat: Als die Wahlen und Ehrungen vorbei waren und ich nur noch Zuschauer war, habe ich gespürt, das tut auch gut und ist erleichternd. Wenn ich da nur an meine Dankesworte denke, in denen ich nicht alle Namen nennen konnte, das beschäftigte einen vorher und danach.

Bedauern Sie, nie ein Instrument gespielt zu haben?

Manchmal schon, wenn ich sehe, wie 70- und 80-Jährige spielen und wie das Musizieren geistig fit hält. Aber dafür habe ich in der Kommunal- und Kreispolitik viel gemacht. 25 Jahre lang war ich im Kreistag und 25 Jahre im Ortsverband.

Welches Instrument hätten Sie gewählt, wenn Sie das Bedürfnis gehabt hätten, eines lernen zu wollen?

Das ist schwierig. In der damaligen Volksschule habe ich Blockflöte gespielt. Im Anschluss daran hätte vielleicht die Klarinette gepasst. Aber ich mag auch alle anderen Instrumente.

Glauben Sie, dass Blasmusik auch in 50 Jahren noch Bestand hat?

Mit Sicherheit. Ich sehe das bei uns: So viele junge Leute sind von Blasmusik begeistert. Ich höre auch gerne klassische Musik. Früher, in meiner Jugend, waren es Schlager, Peter Kraus, Peter Alexander und andere. Erst später gab es Rock und Pop.

Ein paar Worte an Ihren Nachfolger?

Er hat das nach seiner Wahl sehr gut gemacht. Wenn er diesen Stil weiterfährt, in Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Vorsitzenden, habe ich überhaupt keine Bedenken.

Fürchten Sie Langeweile, nachdem Sie Ihr Amt aufgegeben haben?

Nein, es wird anders, aber nicht langweilig. Alles hat immer zwei Seiten, aber wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Mich hat das bewegt mit meiner Armbanduhr. Genau am Tag meines Abschieds ist sie stehengeblieben. Fügung oder Zufall? Solche Erfahrungen habe ich öfter gemacht.

Berichte, Wahlen und Ehrungen bei der Hauptversammlung Neuer Vorsitzender Michael Baumgartner ist neuer Vorsitzender des Musikvereins Roggenbeuren. Der bisherige Kassierer wurde bei der Versammlung in der Alfons-Schmidmeister-Halle einstimmig für die nächsten vier Jahre gewählt. Seine Stellvertreterin ist Viola Baumann, Schriftführerin Christina Baur, Kassierer Michael Hörth, Dirigent Alexander Hug. Jugendausbilder sind Manuel Kläsle, Myriam Kenzler und Laura Hafen, aktive Beisitzer Manuel Baur, Timo Rößler, Markus Jegler und Thorsten Lauber. Michael Baumgartner bedauerte Anton Rists Weggang und mit ihm die Unterstützung durch dessen Frau Elisabeth. Nach langer Suche nach Ersatz für Anton Rist, der nicht nur für ihn ein großes Vorbild war, habe er sich schließlich der Verantwortung gestellt. Große Zukunftsthemen seien die Gewinnung von Nachwuchs und die musikalische Entwicklung. Rückblick auf 28 Jahre Amtszeit Anton Rist erinnerte an seine fast 28-jährige Amtszeit mit vielen Konzerten, Festen, Reisen, aber auch traurigen Anlässen und seine damals erbetene Bedingung vor Übernahme des Vorsitzes: Er übernehme die Aufgaben des Bundespräsidenten, sein Stellvertreter die des Kanzlers. Der Verein, die Mitglieder hätten ihn als Mensch geprägt, er habe stets ein tolles Vorstandsteam mit vielen jungen Menschen gehabt. Er dankte allen seinen oft wegweisenden Wegbegleitern und wurde von den Anwesenden mit lang anhaltendem Applaus bedacht. Rist freute sich auch über den neuen Dirigenten Alexander Hug. Das „engagierte und talentierte Eigengewächs“ hatte das Amt vor drei Jahren kurzfristig übernommen. Viola Baumann, die stellvertretende Vorsitzende, hofft ebenfalls auf mehr Jahre: „Wir haben einen ehrgeizigen und liebenswerten Dirigenten gewinnen können.“ Die Leidenschaft beim Musizieren habe man beim Blütenfest in Oberteuringen gespürt, erinnerte sie noch an weitere Auftritte 2019 und an die Proben während der Pandemie auf Höfen und in einer Zimmerei. Trotz der langen Pause hätten Kameradschaft und Zusammenhalt im Musikverein nie gelitten. Sie dankte Anton Rist: „Die Zusammenarbeit mit dir habe ich sehr genossen.“ Musikalische Entwicklung Alexander Hug, Dirigent, blickte auf seine bisherige Amtszeit zurück. 2019, vor Corona, lief noch viel und gut, meinte er. Nun hoffe er, dass er in der Zukunft das Niveau erhalten und mit den anderen Kapellen in der Region mithalten könne. Die Devise laute, immer ein bisschen mehr geben zu wollen, „dann würde ich noch ein, zwei Jahre bleiben“. Finanzen Etliches Geld hat die Sanierung und Möblierung des Proberaums gekostet, berichtete Michael Baumgartner noch in seiner Rolle als Kassierer. Dennoch bleibe dem Verein eine solide Grundlage. „Wir hoffen aufs nächste Jahr, dann kommen wir gut durch.“ Die Pandemie wurde für die Modernisierung der Vereinssatzung genutzt, die nach Erläuterung durch Schriftführerin Christina Baur einstimmig angenommen wurde. Ehrungen Treue Mitglieder ehrte der MV Roggenbeuren. Für zehn Jahre Zugehörigkeit: Myriam Kenzler, Timo Rößler, Verena Jegler, Viola Baumann, Elisa Baumgartner, Carina Dilpert, David Jegler, Michael Jegler, Linda Baumgartner, Laura Hafen, Saskia Maric, Thomas Hämmerle. 20 Jahre: Manuel Kläsle, Alexander Hug, Christian Baur, Marina Port, Christine Schlewek, Dominik Dolch. 30 Jahre: Jürgen Hagen, Jürgen Höß, Thomas Höß, Elmar Weber. 40 Jahre: Roland Maier, Hans-Peter Buchmann, Regina Keßler, Markus Rief. 50 Jahre: Fritz Stotz. Hermann Steiner und Fritz Schwarz wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, Anton Rist zum Ehrenvorsitzenden. Zahlen Der MV Roggenbeuren hat 91 aktive Mitglieder, sechs weniger als bei der letzten Zählung, davon sind 59 Männer und 32 Frauen. 17 Mitglieder sind unter 18 Jahre alt und das Durchschnittsalter liegt bei 35 (zuvor 34 Jahren). 19 Ehrenmitglieder hat der MV sowie 224 fördernde Mitglieder; 15 konnten in den vergangenen drei Jahren dazugewonnen werden. 18 Jugendliche sind in Ausbildung, einige davon pausieren, sechs spielen auch schon in der Stammkapelle.

Was haben die Mitglieder an ihrem Vorsitzenden geschätzt?

Markus Rief, Mitglied und Vorsitzender des MV-Fördervereins: „Seine ruhige Art. Er findet immer die richtigen Worte zu jeder Gelegenheit, ob traurige oder freudige Anlässe. Zudem hat er sich wahnsinnig für den Verein eingesetzt und es gab immer ein gutes Miteinander. Schade, dass die Ära endet, aber wir haben wieder einen guten Mann als Nachfolger in den Startlöchern.“

Regina Keßler: „Seine besonnene Art. Er ist einfach ein lieber Mensch. Ich bedaure, dass er aufhört, aber nach über 25 Jahren darf man das auch!“

Lena Maric: „Seine offene Art und dass er trotz seines Alters immer überall dabei ist. Seine Reden sind immer sehr schön gewesen, er redet sehr offen, sagt, was er denkt und findet immer die passenden Worte. Er zeigt immer Interesse an anderen, ist mitfühlend und anteilnehmend. Kameradschaft ist ihm wichtig.“

Markus Heber: „Seine Menschlichkeit. Er hat immer gute und gläubige Sprüche gehabt, das ganze Zwischenmenschliche stimmte, er ist einfach ein sehr feiner Mensch!