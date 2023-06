Für Annerose Blessing ist es selbstverständlich, zu helfen. „Das ist meine Arbeit und die kann ich. Dafür bin ich ausgebildet worden“, sagt die Krankenschwester, die in Burg im Deggenhausertal lebt und in Friedrichshafen im Klinikum arbeitet. Schon als Grundschülerin stand für sie fest, dass sie in ihrem Berufsleben Menschen helfen möchte und das nicht nur in Deutschland.

Krankenschwester war schon mehrfach im Ausland

2016 wurde sie auf den Verein Humedica aufmerksam, der kurze, planbare, medizinische Aufenthalte im Ausland anbietet. Für die dreifache Mutter genau die Organisation, die sie gesucht hat, nachdem die Kinder groß waren. Sie macht ein einwöchiges Einsatztraining und kann sich dann ehrenamtlich für Einsätze bewerben oder auf Katastropheneinsätze kurzfristig melden.

Blessing war bereits in Äthiopien, dem Sudan und in Togo. „Mich interessiert es, wie die Menschen dort leben, wie es ihnen in ihrem Alltag ergeht“, so die 55-Jährige. In Äthiopien arbeitet sie in einer Gesundheitsstation, im Sudan und Togo reist sie von Gefängnis zu Gefängnis und behandelt Insassen.

Zur Person Annerose Blessing (55) stammt aus Schorndorf, ist verheiratet und hat vier Kinder. Die gelernte Kinderkrankenschwester, die in Burg im Deggenhausertal lebt, hat sich als pädagogische Fachkraft für Kinder unter drei Jahren und als Sozialfachwirtin weitergebildet. Sie ist als Kinderkrankenschwester am Medizin-Campus Bodensee in Friedrichshafen auf der Neonatologie/Kinderintensivstation tätig. Annerose Blessing ist zudem Gemeinderätin der Freien Wähler im Deggenhausertal. Der Verein Der Verein Humedica, mit Sitz in Kaufbeuren, setzt sich seit 1979 dafür ein, dass Menschen in Not nicht nur überleben, sondern in ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben zurückkehren können. Dies gelingt, auch mit Unterstützung örtlicher Partner, durch die Verbesserung der Lebensbedingungen und eine gute Gesundheitsversorgung, vor allem in den vergessenen Krisen der Welt. Gerade nach Katastrophen leistet Humedica Nothilfe, engagiert sich aber auch darüber hinaus, wenn andere die Not der Menschen nicht mehr im Blick haben. Rund 60 hauptamtliche Mitarbeiter setzen die internationale Hilfe für Menschen in Not um. Es gibt rund 600 medizinische Einsatzkräfte und Koordinatoren, die im Rahmen ehrenamtlicher Ärzteteams in die Katastrophengebiete reisen. Der Verein finanziert sich mit Spendengeldern. Mehr Informationen im Internet: www.humedica.org

Annerose Blessing bei einem ihrer früheren Einsätze in Afrika. | Bild: Archiv Annerose Blessing

Türkei ist erster Katastropheneinsatz für Annerose Blessing

Dann kommt der 6. Februar 2023 und mehrere schwere Erdbeben zerstören große Teile der Türkei und Syriens zerstört. Rund 60.000 Menschen kommen ums Leben, Millionen verlieren ihr zuhause.

Für Annerose Blessing ist es der erste Katastropheneinsatz. „Alle anderen Einsätze waren geplant“, berichtet Blessing. Bei einem Katastropheneinsatz muss sie sich innerhalb von 24 Stunden entscheiden, ob sie mitkann und klären, ob Kollegen während ihrer Abwesenheit für sie einspringen können. „Das muss alles ganz schnell gehen“, so Blessing. Um die organisatorischen Dinge wie Arbeitserlaubnis im Ausland kümmert sich der Verein.

Nördlich von Gaziantep in Ostanatolien hat das Humedica-Team in einem provisorischen Zeltlager einheimische Ärzte abgelöst und die medizinische Grundversorgung übernommen. Außerdem brachten die Einsatzkräfte Hilfsgüter wie Wasserfilter, Feldbetten und Decken in die Region. Blessing war zwei Wochen vor Ort, kümmerte sich um die Apotheke und assistierte den Ärzten.

Annerose Blessing war zwei Wochen in der Türkei und kümmerte sich um die Apotheke. | Bild: Humedica

Das Humedica-Team hatte in einem provisorischen Zeltlager nördlich von Gaziantep einheimische Ärzte abgelöst und die medizinische Grundversorgung übernommen. | Bild: Humedica

Bayrischer Innenminister würdigte Engagement

Für den Einsatz in der Türkei ist das Humedica-Team nun mit dem bayrischen „Engagiert-Preis“ ausgezeichnet wurden. Die Verleihung mit Innenminister Joachim Hermann fand jüngst in München statt. „Unsere Preisträger haben Großartiges geleistet und sind hervorragende Vorbilder für unsere Aktion Wir für andere“ lobte Herrmann das Engagement. Humedica-Vorsitzende Heinke Rauscher betonte, dass die Einsätze ehrenamtlich und unentgeltlich erfolgen. „Oft nehmen die Helfer dafür Urlaub und selbst finanzielle Einbußen in Kauf“, so Rauscher, die sich auch bei den Familien, Freunden, Kollegen und Vorgesetzten bedankte. Das Umfeld müsse genauso bereit sein für einen Einsatz, wie die Einsatzkraft selbst.

Annerose Blessing bei der Preisverleihung in München. | Bild: Humedica

Als sich der SÜDKURIER einige Tage später mit Annerose Blessing zum Gespräch in der Bäckerei Baader in Wittenhofen trifft, ordnet sie die Auszeichnung wie folgt ein: „Der Preis kam für uns überraschend, aber wir brauchen keinen Preis für unsere Arbeit“. Auch sie weist nochmals darauf hin, dass solche Einsätze nur möglich sind, wenn Familie und Kollegen einen unterstützen.

Kontakt zu Betroffenen in der Türkei noch vorhanden

Die Krankenschwester hat auch heute noch Kontakt zu Betroffenen in der Türkei, erinnert sich an viel Leid, Zerstörung und schlimme Schicksale. „Was wir da gesehen haben, das kann man sich nicht vorstellen“, sagt die 55-Jährige. Viele Menschen seien nach dem Erlebten traumatisiert gewesen. „Sie waren sehr dankbar für die Hilfe.“

Die Stadt Gaziantep in Ostanatolien nach dem Erdbeben. | Bild: Humedica

Annerose Blessing kann den Einsatz gut verarbeiten, da helfe ihr ihr Umfeld. „Das ist für mich keine Belastung. Das was ich machen kann, kann ich machen.“ Die 55-Jährige möchte Ende des Jahres erneut ins Ausland. Reizen würde sie der Libanon, Syrien oder Afghanistan – doch dort sei die Lage momentan nicht sicher. Die Erfahrungen helfen ihr auch in ihrem Arbeitsalltag. „Ich kann mehr Verständnis für meine Patienten aufbringen und bin viel offener und gelassener geworden.“