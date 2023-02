Der Gemeinderat hat dem Neubau eines Wohnheims oberhalb von Deggenhausen zugestimmt. Die Dorfgemeinschaft Lehenhof möchte dort bauen. Das an dieser Stelle stehende Gebäude, das Oetinger-haus, soll abgerissen werden. Dieses Haus sei alt und klein, eine Sanierung wäre zu teuer und nicht mehr sinnvoll, erklärte Christine Bauck, die auf dem Lehenhof für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Das Oetingerhaus ist ein altes Holzhaus, das bereits zum Gebäudeensemble gehörte, als 1964 die Dorfgemeinschaft gegründet und der Lehenhof erworben wurde.

Der geplante Neubau bietet großzügigen, barrierefreien Ersatzwohnraum. Es entstehen Wohnungen für zehn Menschen mit Hilfebedarf, eine Wohnung für sechs Menschen sowie zwei Einzelappartements. Die privaten und in sich abgeschlossenen Wohneinheiten ermöglichen gemeinschaftliches Wohnen. Außerdem entsteht eine Wohnung und ein Appartement für Mitarbeiter. Ein Gemeinschaftsraum für die Dorfgemeinschaft und für Aktivitäten auch mit externen Partnern ergänzt das Gebäude. Beim neuen Gebäude soll die festgesetzte, hangseitige Außenwandhöhe von acht Meter um zehn Zentimeter überschritten werden.

Aufgrund von Abgrabungen für den Zugang wird die Hanglage damit rechtlich zum Vollgeschoss. Zusammen mit den darüber liegenden Geschossen wird daraus ein dreigeschossiges Gebäude. Im Bebauungsplan festgesetzt sind dagegen maximal zwei Geschosse. Der Rat genehmigte dies. Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte dazu: „Der Ersatzbau ist größer als das Bestandsgebäude, aber nach Verordnungen ist der Platzbedarf für betreute Personen heute auch größer.“ Außerdem wurde ein Anbau an das Technikgebäude genehmigt. Geplant ist eine Heizzentrale mit zusätzlichem Gas-Blockheizkraftwerk und größerem Hackschnitzel-Pufferspeicher. „Die Heizanlage wird saniert und modernisiert.

Wie bisher setzen wir auf regionale erneuerbare Energien und verwenden vor allem Hackschnitzel“, so Christine Bauck. Für die Dachform wurde eine Befreiung beantragt, weil ein begrüntes Flachdach mit teilweiser Aufenthaltsfläche geplant ist. Begründet wird dies mit einer besseren Einfügung des Anbaus in den Hang und damit in das Landschaftsbild. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 3,3 Millionen Euro. Das Land unterstützt das Vorhaben im Rahmen der Förderung von Wohnraum für Menschen mit Hilfebedarf mit rund 600 000 Euro. Weitere Förderungen sind beantragt.