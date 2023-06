Stefanie Moog würde es wieder machen. Wenn auch nicht in absehbarer Zeit, aber vielleicht eines Tages in ferner Zukunft. Denn ihren Traum, den sie seit ihrer Kindheit hatte, ein altes Haus zu besitzen, der hat sich erfüllt. Und dieses Haus – ein Kleinbauernhaus aus dem Jahr 1829 – hat Moog nach dem Kauf in den vergangenen zwei Jahren saniert.

Das alte Bauernhaus in Untersiggingen nach der Sanierung. Hier sind nun zwei Wohnungen, die fest vermietet sind und eine Ferienwohnung untergebracht. | Bild: Nosswitz, Stefanie

„Es braucht gute Freunde und gute Handwerker“

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen und aus dem Kleinbauernhaus, das mitten in Untersiggingen steht, sind zwei Mietwohnungen und eine Ferienwohnung entstanden. „Es braucht einen Traum, Mut und Leidenschaft“, sagt Stefanie Moog über ihr Herzensprojekt – aber auch „Glück, gute Freunde und gute Handwerker“.

Bei letzteren hat sie auf regionale Betriebe gesetzt, das Hauptgewerk übernahm die Zimmerei Schmäh aus Meersburg. „Da muss man vertrauen. Das sind Profis, das sind Spezialisten.“ Bereits beim Tag des offenen Denkmals im vergangenen September hat Stefanie Moog die Sanierungsarbeiten der Öffentlichkeit präsentiert. Die damaligen Besucher waren begeistert.

Kleinbauernhaus Bei dem Kleinbauernhaus aus dem Jahr 1829 handelt es sich um ein sogenanntes Einhaus mitsamt Ökonomie-Anbau, wie er für die wirtschaftliche Entwicklung im Deggenhausertal charakteristisch war. Der Anbau wurde mit der Rückkehr zur Lagerhaltung 1884 an der rückwärtigen Traufseite als langgestreckter Fachwerkanbau errichtet. Das Ensemble gilt als gut erhaltenes Beispiel für ein Gehöft der damaligen Zeit. An dem Bauernhaus lassen sich die Wohnverhältnisse bäuerlicher Familien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch heute ablesen. Es ist ein Kulturdenkmal und steht unter Denkmalschutz.

Im Dachstuhl erinnert dieses Heulager an frühere Zeiten. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Charme des Hauses soll bestehen bleiben

Während der Bauphase hat Stefanie Moog nicht nur gelernt, den Profis zu vertrauen, sondern sich auch in Geduld zu üben. In den ersten Monaten sei durch den Rückbau gefühlt alles erst mal schlimmer geworden, erinnert sich Moog. Erst mit der Deckung des neuen Daches sei es besser geworden, erzählt die Vertriebsleiterin, die in den vergangenen zwei Jahren unzählige Stunden in dem Haus verbracht hat.

„Man darf sich für nichts zu schade sein“, sagt Moog, die natürlich auch mit angepackt hat – sei es beim Putz von der Wand klopfen, Keller rausräumen, Putzen und Möbel aussortieren. So viel wie möglich sollte erhalten bleiben und den Charme des Hauses widerspiegeln, so der Wunsch von Stefanie Moog. Sämtliche Fenster waren Originalfenster, die durch eine zweite Reihe an neuen Fenstern verstärkt wurden.

Stefanie Moog zeigt die alten und neuen Fenster. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Bermatingen Wie aus dem alten Jägerhaus ein schmuckes Wohnhaus wurde Das könnte Sie auch interessieren

Sorgfältige Analyse vor der Bauphase

Vor der Bauzeit hatte es eine sorgfältige Analyse des Holzes und Mauerwerkes des mehrere hundert Jahre alten Hauses gegeben. Böse Überraschungen gab es laut Stefanie Moog also nicht. Ganz im Gegenteil. So wurde im Garten unter einer Betonplatte ein Brunnen entdeckt oder wie Stefanie Moog ihn nennt: ein Märchenbrunnen. Auch eine vermisste Schranktür tauchte bei Aufräumarbeiten im Außenbereich wieder auf.

Dem alten Schrank hat eine Tür gefehlt. Diese wurde beim Aufräumarbeiten im Außenbereich gefunden, was Stefanie Moog sehr gefreut hat. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Für Stefanie Moog, die auf einem Bauernhof lebt, stand früh fest, dass sie in der derzeitigen Phase ihres Lebens nicht selbst in dem Haus wohnen möchte, dieses aber mit Leben gefüllt sein soll. Es freut sie, dass sie für beide Wohnungen Mieter gefunden hat – eine junge Familie und ein Ehepaar, die es zu schätzen wissen, in einem geschichtlich bedeutenden Haus zu wohnen. Wo früher Kuhstall und alte Scheune waren, sind heute Küche und Wohnraum.

In der Wohnung trifft die moderne Küche auf Fachwerk. Das Fenster links oben befindet sich im Innern des Gebäudes. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Offenes Treppenhaus. Durch das linke Fenster blickt man auf den offenen großzügigen Küchen- und Wohnraum. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Urlaub in einem Haus voller Geschichte

In der Ferienwohnung haben Gäste die Möglichkeit, in einem Kulturdenkmal ihren Urlaub zu verbringen. In der Ferienwohnung befindet sich auch der Lieblingsort von Stefanie Moog – die gute alte Stube, in der die Familie zusammensitzen kann. „Wenn das Haus erzählen könnte...“, so Moog, die sich der Verantwortung gegenüber der Historie immer bewusst war. Den Vorbesitzern ist sie dankbar, dass das Ensemble so gut erhalten blieb und sie es nun mit modernen Komponenten, neuster Technik, Leitungen und Elektrik auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen konnte.

Einer der Lieblingsplätze von Stefanie Moog: Das Esszimmer der Ferienwohnung. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Blick ins gemütliche Wohnzimmer der Ferienwohnung. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Stefanie Moog räumt ein, dass sie unterschätzt hatte, wie viele Entscheidungen es auf einer Baustelle zu treffen gab und ist froh, dass sie den Tipp bekommen hat, immer alles bis zum Ende durchzudenken und sich genau vorzustellen, wie es später aussehen soll. So hat sie auf ökologisches Baumaterial gesetzt, die Fußböden sind aus Esche.

Urnau Aufgeschlossen: die Alte Mühle in Urnau Das könnte Sie auch interessieren

Lob für Zusammenarbeit mit Denkmalamt

Auf die Sanierungszeit blickt Stefanie Moog positiv zurück und auch die Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt lobt sie. „Die sind ja dran interessiert, dass diese Kulturdenkmäler erhalten bleiben“, so Moog, die ein stimmiges Konzept vorgelegt hatte. Dafür hat sie auch Fördermittel bekommen und kann nur empfehlen, sich darüber zu informieren. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat sie die Schlüssel an die Mieter übergeben. „Mein Lebenstraum hat sich damit erfüllt.“