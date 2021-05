Der Stall ist mit einer Grundfläche von 24 mal 11 Meter und einer Höhe von 6,33 Meter geplant. Obgleich sich der Standort im Außenbereich befindet, geht die Verwaltung von einer landwirtschaftlichen Privilegierung aus. Die Kosten für eventuelle Erschließungsmaßnahmen sind vom Antragsteller zu tragen.

Alpaka-Paradies Seit 1994 betreiben Michael und Jasmin Schneider eine Alpakazucht und das Alpaka-Paradies in Lellwangen. Neben allerlei Produkten aus Alpakafaser gibt es auch Freizeitangebote, wie Spaziergänge für Einzelpersonen und Gruppen, Geburtstage für Kinder und Erwachsene, Kennenlernen und Beobachten von Alpakas sowie Kurse „Rund ums Alpaka“ für Interessierte. www.alpakaparadies.de

Elfriede von Ow-Haag (CDU) fragte zum neuen Stall nach: „In der Vergangenheit gab es ein Angebot von Wanderungen mit Alpakas. Braucht man da nicht Stellplätze, wenn Besucher zu der Anlage kommen?“ Hauptamtsleiter Peter Nothelfer erklärte, dass keine Stellplätze beantragt wurden, jedoch wird diese Thematik wohl durch das Baurechtsamt geprüft. Ebenfalls zugestimmt wurde der Nachgenehmigung eines Pferde- und Alpakastalls, eines Geräteschuppens und eines Kombistalls sowie einer Geräteüberdachung und eines Hühnerstalls. „Es handelt sich um ein gemeindeeigenes Grundstück, das an die Betreiber verpachtet ist und die genannten Hütten sind in den vergangenen Jahrzehnten entstanden“, so Nothelfer.

Gemeinderat Wolfgang Rößler (CDU) hatte einige Fragen zur nachträglichen Baugenehmigung: „Sind die Gebäude in Abstimmung mit der Gemeine errichtet worden? Wie verhält sich das Pachtverhältnis? Was passiert, wenn auf dem Gemeindegrundstück einmal gebaut werden könnte?“ Der Hauptamtsleiter erläuterte, dass der landwirtschaftliche Pachtvertrag schon mindestens seit 1989 besteht und sich jeweils um zwei Jahre verlängert. Zu einer möglichen Abstimmung des Baus der Hütten gibt es keine Unterlagen und „nichts Genaues weiß man nicht“. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, dass dort Wohnbebauung entstehen könne, müsste man mit den Betreibern eine Lösung über den Rückbau der Hütten finden.

Bestehende Ställe und Schuppen nachträglich genehmigt

„Eine Pachtvertragsdauer von jeweils zwei Jahren ist für eine landwirtschaftlich genutzte Fläche viel zu kurz, um Planungssicherheit zu haben. Der Pachtvertrag sollte mindestens zehn Jahre laufen“, merkte CDU-Gemeinderat Claudius Keller an. Der Nachtragsgenehmigung einer Weidehütte für Tiere wurde ebenfalls zugestimmt. Die beiden Nachgenehmigungen erfolgten ebenfalls aufgrund der landwirtschaftlichen Privilegierung.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte Antragsteller Michael Schneider: „Die Ställe, Schuppen und Überdachung sind vor etwa 30 Jahren von meiner Mutter errichtet worden.“ Es hatte zwar Absprachen mit der Gemeinde gegeben, allerdings seien davon keinerlei Unterlagen mehr vorhanden. Aufgrund des geplanten Neubaus eines Stalls legte er Wert darauf, dass auch die bestehenden Ställe und Schuppen nachträglich genehmigt wurden.