Die 38. Auflage des Dorffestes, organisiert vom Musikverein (MV) Homberg-Limpach, hat im Zelt auf dem Platz beim Dorfgemeinschaftshaus stattgefunden. Für den Samstag haben sich die Organisatoren bislang stets etwas Besonderes einfallen lassen. Nachdem es 2022 ein Theaterstück für Erwachsene gegeben hat, wollte man nun etwas für die Kinder bieten. Und so hat man das Wangener Puppentheater mit Puppenspieler Max (Sven von Falkowski) engagiert. „Ich war kürzlich schon wiederholt im Deggenhausertal und da habe ich mir für heute ein improvisiertes Stück vorgenommen, dann ist auch für mich nicht so langweilig“, sagte Max, der seit 37 Jahren Puppenspieler ist und dies seit 24 Jahren als Beruf betreibt.

Mit Popcorn und Getränken versorgt, waren viele Kinder schon lange vor Vorstellungsbeginn im Zelt. Aus lauter Vorfreude landeten etliche Packungen Popcorn auf dem Boden und die Kinder forderten vehement, dass Kasper auf die Bühne komme. Max brauchte keinen Einheizer. Er brachte das Publikum mit vielen Späßen vor Vorstellungsbeginn in Stimmung. Als Entertainer hat er die Kinder und die zahlreichen Erwachsenen eingebunden, sodass für Jung und Alt beste Unterhaltung geboten war. Ein großes Spektakel für alle, als Kasper dann einen Bösewicht vertrieben hat und sich von den Kindern verabschiedete, die gewiss noch Stunden dem Treiben hätten zuschauen können.

Denkwürdige Messe

Einmal mehr hat der MV Homberg-Limpach eine gute Idee gehabt, die von Erfolg gekrönt wurde. Nach Verabschiedung der Kinder und einer kurzen Pause hielt dann die Gruppe Geburtamucke Einzug ins Zelt und sorgte für beste Stimmung bei den Festbesuchern bis in den späten Abend hinein.

Der Sonntag begann mit einem denkwürdigen Zeltgottesdienst unter dem Motto „20 Jahre Seelsorgeeinheit Deggenhausertal“. Denkwürdig, weil 20 Jahre eigentlich kein Jubiläum sind, aber die Seelsorgeeinheit zu Beginn des Jahres 2026 zur Großpfarrei im Dekanat Linzgau wird und somit das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen nicht mehr möglich sein wird. Der Gottesdienst im voll besetzten Festzelt wurde von Pfarrer Jürgen Schmidt sowie Festprediger und Dekan Geistlicher Rat Peter Nicola gestaltet. Beim anschließenden Frühschoppen übernahm der MV Burgweiler den musikalischen Part und die Gäste genossen neben der Musik die kulinarischen Köstlichkeiten und nutzten die Gelegenheit zum gemütlichen Gedankenaustausch.

Am Nachmittag war es am gastgebenden MV Homberg-Limpach in gewohnt professioneller Weise die passenden Stücke zu spielen. Der Feierabendhock am Montag, stets ein Höhepunkt des Festes, wurde um 18 Uhr vom MV Illmensee eingeleitet und der MV Horgenzell bildete den harmonischen Abschluss eines für alle Beteiligten schönen und erfolgreichen Dorffestes.

