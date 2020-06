Die tatsächlichen Kosten für die Sanierung werden die vorausgegangene Kostenschätzung um wohl fast 18 000 Euro überschreiten. Dies sei darauf zurückzuführen, dass auf die Ausschreibungen nur relativ wenige Angebote eingegangen seien und die Arbeiten in den Sommerferien stattfinden sollen.

Aufträge sind vergeben

Die einzelnen Gewerke wurden wie folgt vergeben: Die Abbrucharbeiten für die bestehenden Anlagen zum Angebotspreis von gut 8000 Euro übernimmt die Firma Frei aus Meckenbeuren, Putz-, Stuck- und Malerarbeiten zu etwas mehr als 5000 Euro das Unternehmen Heinz Müller aus Horgenzell. Den Auftrag für die Lieferung und den Einbau der Türen für fast 3500 Euro erhielt Bucher aus Owingen. Die Trennwände übernimmt die Firma Schäfer aus Horhausen. Die Fliesenarbeiten wurden an eine Firma aus Bermatingen vergeben; Kostenpunkt: rund 14 000 Euro.

Sanierung erfolgt schrittweise

Schon in den vergangenen Jahren wurde die mehr als 40 Jahre alte Mehrzweckhalle in Wittenhofen schrittweise saniert. So wurde in den Jahren 2006 und 2007 das Dach saniert sowie die Lüftung erneuert zu Kosten in Höhe von 372 000 Euro – vom Land gab es dafür einen Zuschuss in Höhe von knapp 155 000 Euro.

Im Jahr 2016 wurden die Fenster saniert, der Hallenboden, die Prallwände und die Beschallungsanlage zu Kosten in Höhe von mehr als 609 000 Euro erneuert; bei Zuwendungen vom Land von 255 000 Euro.

Kämmerer: Neubau wäre teurer als bisherige Sanierungskosten

„Die Alternative Hallenneubau wurde seinerzeit nicht ernsthaft diskutiert, da das Gebäude konstruktiv keine Mängel aufweist. Ein Neubau würde sicherlich deutlich über den bisher getätigten Sanierungskosten liegen. Für die Bedürfnisse der Sportvereine ist natürlich immer zu wenig Trainingsmöglichkeit vorhanden. Diese hätten gerne eine weitere Trainingshalle“, erklärte Kämmerer Josef Schweizer auf Nachfrage des SÜDKURIER.