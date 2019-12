Alle drei Jahre gibt der Musikverein Homberg-Limpach ein weihnachtliches Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Johannes in Oberhomberg. Weil diese Konzerte so selten sind, strömten die Musikinteressierten in großer Schar in das Gotteshaus, sodass am Ende sowohl die Empore, als auch alle Stehplätze in der Kirche belegt waren.

Stückauswahl begann schon im Frühjahr

Die Zuhörer waren gespannt, was die 41 Musikanten um Dirigent Thomas Zimmermann einstudiert hatten, um die Kirche klangvoll auszufüllen und vorweihnachtliche Stimmung zu vermitteln. „Bereits im Frühjahr habe ich begonnen, nach passenden Stücken zu suchen, und zur Sommerpause habe ich dann ein harmonisches Konzert zusammengestellt“, erklärte Thomas Zimmermann. Es gehe darum, ein schönes Konzert für die Zuhörer zu gestalten, das es ihnen ermögliche, etwas vom Alltag abzuschalten und sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Solistin Marie Ohlsen überzeugte mit der Oboe beim Stück „Pie Jesu“. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Der Verein Hilfe von Haus zu Haus Der Verein Hilfe von Haus zu Haus wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, die Altenhilfe und Gesundheitsförderung in Deggenhausertal zu unterstützen. Seinerzeit hatte die Pfarrgemeinde Starthilfe gegeben und heute finanziert sich der Verein aus Spenden und Beträgen, die von Kranken- und Pflegekassen bezahlt werden. Die ehrenamtlichen Betreuer erhalten für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung. Die Helfer bieten Unterstützung für ältere, kranke und bedürftige Menschen jeden Alters in der häuslichen Versorgung und Betreuung sowie bei Besorgungen oder beim Einkaufen und in der Begleitung. Eine dauerhafte Einrichtung ist das Dienstagscafé im Pfarrhaus in Untersiggingen, hier gibt es auch einen Fahrdienst für Interessierte.

Nach der Sommerpause begannen die Proben

Die Vorsitzende des Musikvereins, Michaela Bodenmüller, erklärte: „Wie immer haben wir für dieses große und wichtige Konzert lauter neue Stücke ausgewählt und schon nach der Sommerpause mit den Proben angefangen.“ Thomas Zimmermann ergänzte: „Die Proben waren durchaus anstrengend, aber konstruktiv.“

Fröhlicher Rock und leise Melodien

Die Besucher in St. Johann waren überzeugt und begeistert und belohnten die Mühen der Musiker mit lang anhaltendem Beifall Freude verbreitete das Einstiegsstück „Jump and Joy“ von Markus Götz, eine moderne Ouvertüre mit fröhlichem Rock und leisen Melodien. Das Stück „Pie Jesu“ ist eine bekannte Arie für Sopran und Orchester und ein eher stimmungsvolles, friedvolles Werk. Hier glänzte Marie Ohlsen als Solistin mit ihrer Oboe.

Deggenhausertal Dirigenten werden zu einer Seltenheit Das könnte Sie auch interessieren

„The Rose“ von Amanda McBroom befasst sich mit Liebe, die sich auch musikalisch wie wildes Wasser durch Felsen zwängt. „Liebe ist wie ein Messer, das dir im Herzen brennt. Sie ist süß und sie ist bitter, ein Sturm, Wind und ein Hauch. Für mich ist sie eine Rose, für dich ein Dornenstrauch“: Diese Stimmung versuchten die Kapelle und vor allem Solisten Julia Reger mit ihrem Flügelhorn auf die Besucher zu übertragen.

Ohr am Herzschlag der Erde

„Terra Pacem“, Friede auf Erden, von Mario Bürki symbolisiert zu Anfang den Herzschlag der Erde, um im Verlauf des Stücks die Unerreichbarkeit des Wunschs nach Frieden darzustellen. Die Hoffnung repräsentierte „Von guten Mächten“ von Bonhoeffer, das Lied „Ohne Worte“ von Rolf Rudin war Symbolik für Stille. Harmonie strahlte „Christmas Time“ von Adams aus; es ist die Zeit des Jahres, in der alle zusammen sind. Man feiert gemeinsam Weihnachten mit denen, die man liebt, spürt den Zauber, der über allem liegt und wünscht sich, dass Weihnachten nie vergeht.

Julia Reger bei ihrem Solo auf dem Flügelhorn. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Auch zwei gemeinsam gesungene Lieder

Dies war wohl der Höhepunkt des Konzerts und der passende Übergang zu den gemeinsam gesungenen Liedern „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „Macht hoch die Tür“. Ein gelungenes Konzert, dessen Erlös, wie beim Musikverein üblich, für einen guten Zweck gespendet wird: In diesem Jahr geht die Spende an den Verein Hilfe von Haus zu Haus in Deggenhausertal.