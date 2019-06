Ein Bauantrag für zwei Doppelhäuser in Urnau, der bereits im November zu Diskussionen im Gemeinderat geführt hatte, musste nun erneut beraten werden. Zwar hatte das Gremium seinerzeit den Plänen zugestimmt, doch nach heftiger Kritik von Bürgern und der Prüfung der eingereichten Unterlagen hatte das Baurechtsamt mit dem Bauherrn und dem Architekten Änderungen an der Planung besprochen. Diese standen jetzt im Rat zur Entscheidung.

Räte lehnen Baugesuch in jetziger Form ab

Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung, dem Vorhaben zuzustimmen, wurde über einen Antrag von Gemeinderat Ernst Mecking (CDU) abgestimmt. Der schlug vor, das Baugesuch in der vorliegenden Form abzulehnen. Mit sieben zu vier Stimmen entschied das Gremium, dem Baugesuch das Einvernehmen nicht zu erteilen. Die Begründung: Die geplante Bebauung sei zu massiv und die Dachform eines Mansardendachs passe nicht in das Baugebiet.

Gebiet hat keinen rechtskräftigen Bebauungsplan

Zum Hintergrund des Bauantrags: Der Bauherr beabsichtigt, eine bestehende Gewerbehalle in Urnau abzureißen und dort zwei Doppelhäuser mit jeweils einem Carport mit Abstellraum zu errichten. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde die Firsthöhe beider Gebäude um einen Meter reduziert. Dennoch würden die Häuser um 1,25 beziehungsweise 1,80 Meter höher werden als die Halle. Der Standort befindet sich im baurechtlichen Innenbereich. Der ehemalige Bebauungsplan „Bombenbreite“ hat nie Rechtskraft erreicht. In den 1980er Jahren war der Bebauungsplan zwar aufgestellt worden, er wurde wegen fehlender Kanalisation jedoch nie rechtskräftig.

Nach Paragraf 34 Baugesetzbuch auch größere Häuser zulässig

In einem sogenannten parallelen Verfahren wurden in dieser Zeit Baugenehmigungen in der „Bombenbreite“ nach eben diesem Bebauungsplan erteilt. Nachdem bereits viele Einfamilienhäuser entstanden waren, hat man später aus Kostengründen auf die Erstellung eines Bebauungsplans verzichtet – sodass jetzt die Bestimmungen nach Paragraf 34 Baugesetzbuch gelten. Diese lassen eben auch die Errichtung größerer Häuser in dem Gebiet zu.

Anwohner äußern Kritik an Bauvorhaben

Im Rahmen der Bürgerfragestunde zu Beginn der Ratssitzung hatte Erwin Schneider, Anwohner im betroffenen Gebiet, eine Reihe Fragen gestellt: „Jetzt kommen da so Riesengebäude, Plattenbauten hin, mit drei Stockwerken und vier Ebenen. Warum entscheidet der Rat jetzt, wenn die Anhörung der Nachbarn noch drei Wochen dauert?“

Seine Nachbarin Susanne Mattes beklagte: „Die Höhe der geplanten Häuser überragt die Höhe aller bestehenden Häuser in der Bombenbreite.“ Es sei eine gravierende Ungleichbehandlung und die umliegenden Grundstücke erlitten einen Nachteil. Die Gebäude seien höher als die bestehende Halle und fügten sich nicht in das Wohngebiet ein.

Baurechtsamt kann Gemeinderat überstimmen

Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte als Antwort auf die Frage von Erwin Schneider: „Es ist ganz normal, dass der Gemeinderat vor der Angrenzerbeteiligung den Bauantrag behandelt, weil das Baurechtsamt mögliche Einsprüche behandelt und über die Baugenehmigung entscheidet.“ Zur Ablehnung des Bauantrags durch den Gemeinderat bemerkte Hauptamtsleiter Peter Nothelfer: „Letztendlich entscheidet das Baurechtsamt nach der Rechtslage und das Amt kann den Gemeinderat überstimmen.“