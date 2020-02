Bei bilderbuchreifer Witterung, der Himmel von zahlreichen Quellwolken durchsetzt, gab es freie Sicht über den Bodensee hinweg auf die Alpen. Höchsten-Wirt Hans-Peter Kleemann hat die Schneeverhältnisse so beschrieben: „Zum Schlittenfahren reicht‘s schon noch.“ Jedoch sei die vergangenen Tage für das Spuren von Langlauf-Loipen schlichtweg zu wenig Schnee gefallen.

Anna und Paula aus Wilhelmsdorf haben von Mama eine Rutschpartie auf dem Höchsten spendiert bekommen. | Bild: Ganter, Toni

Laut Wetterprognosen wird der Himmel über dem Höchsten am morgigen Vormittag bedeckt sein. Gegen später sei es vielfach wolkig, abschnittsweise könne sich die Sonne durchsetzen. Am Abend soll es regnen. Am Sonntagmittag werde es einen Mix aus Sonne und Wolken geben, bei Höchstwerten um die 8 Grad Celsius.