Deggenhausertal – Dass sich die Gastwirte im Deggenhausertal auf die Advents- und Weihnachtszeit freuen, sieht man spätestens, wenn man abends durch die Gemeinde geht oder fährt. Um die passende heimelige Stimmung zu erzeugen und die Vorfreude auf das Fest zu fördern, sind die Gasthäuser teilweise mit unzähligen bunten Lichtern erleuchtet und werden so zu Glanzpunkten in den jeweiligen Ortsteilen.

Lichter sorgen für Stimmung

„Die Außenbeleuchtung zur Weihnachtszeit ist immer wichtiger geworden, wird auch immer mehr und auch viele Privatleute tragen mit leuchtenden Dekorationen dazu bei, dass eine stimmige Atmosphäre entsteht“, sagt Hans-Jürgen Steuer, Wirt des Landhotels Adler in Wittenhofen. Und während früher erst zu Heiligabend der Christbaum auch in der Gaststube errichtet worden sei, werde heute schon zum Ersten Advent der Baum geschmückt. Auch die Tischdekorationen in den Gasthäusern werden immer aufwendiger. Dies auch, um Weihnachtsfeiern, die in Gaststätten begangen werden, den passenden Rahmen zu verleihen. „Während in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 die Feiern – gerade großer Unternehmen – drastisch reduziert worden waren, hat sich die Vorweihnachtszeit wieder unglaublich erfreulich entwickelt und der Jahresschluss einschließlich Silvester und Neujahr hat sich zumindest im Deggenhausertal zur wichtigsten Jahreszeit in der Gastronomie entwickelt“, erzählt Steuer. Aber diese Zeit sei auch sehr aufwendig, weil die Lebensmittel wie beispielsweise Salate in guter Qualität recht teuer seien. Und es gebe auch Unternehmen, die um Weihnachten gar nicht frisch liefern – wegen der Feiertage.

An Heiligabend haben dann auch die meisten Gastronomiebetriebe geschlossen, weil es Familienbetriebe sind und bei den hektischen Tagen auch einmal Zeit für die Familie sein muss. „Bei uns ist es Tradition, dass sich die ganze Familie mit meinen vier Geschwistern sowie den Kindern an Heiligabend privat im Adler trifft und gemeinsam Weihnachten feiert“, erklärt Steuer. Das sei stets mit dem Kirchgang und dem Krippenspiel in der Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen verbunden. Danach folge der gemütliche Teil.

Heimisches Wild auf der Karte

Und wie sieht das Speisenangebot um Weihnachten im Landhotel Adler aus? „Natürlich gibt es bei uns die traditionelle Weihnachtsgans, mit Äpfeln gefüllt, dazu Apfelrotkraut und Semmelknödel“, sagt Steuer. Doch gerade während der kälteren Jahreszeit stehe auch Wild auf der Karte. Da Steuer auch Jäger ist, gibt es heimisches Reh und auch Wildschwein. „Wild schmeckt gerade jetzt besonders gut, weil die Tiere zu dieser Jahreszeit viele Eicheln und Bucheckern fressen, was dem Fleisch einen guten Geschmack verleiht.“ Da die Schonzeit von Februar bis April andauert, gebe es jedoch auch fast das ganze Jahr über leckere Wildspezialitäten. Die Advents- und Weihnachtszeit stelle für das Personal eine außerordentliche Belastung dar. Aber man freue sich sehr, einen schönen Abend zu gestalten und die Gäste mit leckeren Gerichten verwöhnen zu können.

