Die Reinigung der Wasseramsel-Kästen an den Flüsschen Deggenhauser Aach und Rotach kann schon fast ein kleines Abenteuer sein. Als das siebenköpfige Team des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Deggenhausertal in Untersiggingen an der Aachbrücke beim D-Tal-Markt den Nistkasten erreichen will, muss zunächst die viel befahrene Landesstraße 204 überquert werden.

Ohne Gummistiefel geht nichts

Noch im Ortsbereich kurz vor Beginn der Tempo-30-Zone rauschen die Autos nahezu unablässig mit recht hohem Tempo vorbei. Als nächstes gilt es einen Zugang zur Aach nahe der Brücke zu finden und den steilen, rutschigen Abhang zum Fluss zu überwinden. Ohne Gummistiefeln geht gar nichts. Im 20 bis 30 Zentimeter tiefen Wasser waten alle durch das Flussbett unter die Brücke. Hier öffnen Albrecht Haas und Reiner Voß den Nistkasten und Rolf Servos entfernt drei Hände voll Nistmaterial.

"Alle zwei Jahre müssen die Nistkästen gereinigt werden, weil sonst im kommenden Jahr kein Platz mehr wäre", erklärt Servos. Die Wasseramseln, die auch im Winter im Tal bleiben, nutzen die Kästen überwiegend für die Brut und sie beginnen bereits im Februar in den Kästen ein Netz aus Moos zu bauen. Reiner Voß erklärt den teilnehmenden Kindern, dass die Wasseramsel eine braune Farbe hat und einen weißen Fleck auf der Brust. Sie wirkt etwas größer als die Amseln, die wir aus dem Garten kennen.

Wasseramsel ist "Vogel des Jahres" 2017

2017 war die Wasseramsel "Vogel des Jahres". "Die Wasseramsel ist eine eher selten vorkommende Vogelart, die sich nur an sehr sauberen Gewässern ansiedelt", sagt Servos. Das hängt mit ihrer Nahrung zusammen. Sie taucht in den Fluss und fängt dort unter Wasser Bachflohkrebse, Köcherfliegenlarven und gelegentlich auch Kleinstfische. Deshalb ist der Eingang zum Nistkasten auch unten, im Boden des Kastens, damit sich die Vögel direkt im Sturzflug in das Gewässer fallen lassen können.

Seit rund zehn Jahren unterhält der BUND Deggenhausertal etwa 30 Nistkästen an der Aach und Rotach. Und da fast alle Nistkästen belegt werden, ist davon auszugehen dass rund 30 bis 40 Vogelpaare im Tal leben.

