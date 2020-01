Ein Gutachten zum Aufbau einer Notwasserversorgung zwischen der Gemeinde Deggenhausertal und der Stadt Markdorf ist in Auftrag gegeben. Der Gemeinderat vergab die Aufgabe in seiner Sitzung am Dienstag an das Ingenieurbüro Langenbach. Die Kosten liegen bei rund 21 000 Euro.

Stadt Markdorf will das Trinkwassernetz reaktivieren

Die Gemeindeverwaltung erklärte, dass die Stadt Markdorf beabsichtige, die bestehende Verbindungsleitung zwischen den Trinkwassernetzen Deggenhausertal und Markdorf zu reaktivieren und als Notwasserversorgung zu nutzen. Das Wasser fließt in freiem Gefälle vom Hochbehälter Haloch bei Harresheim zum Hochbehälter Burgstall in Markdorf.

Im Rahmen der Erschließung der Wasserversorgung des Deggenhausertals war unter vielen anderen der Hochbehälter Haloch errichtet worden. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Um die Verbindung bei Bedarf für eigene Zwecke zu nutzen, überlege man, eine Notversorgung für die Orte Urnau, Harresheim, Wendlingen, Eggenweiler, Riedetsweiler und Grünwangen zu schaffen. Bedarf bestehe dann, wenn es zu einer Wasserknappheit kommt – zum Beispiel durch zu wenig Regen oder ausbleibende Schneeschmelze.

Notfallplan kann nicht die gesamte Gemeinde versorgen

Zwar könne mit der geplanten Notversorgung nicht die gesamte Gemeinde versorgt werden, aber diese Maßnahme könne ein erster Schritt sein. „Wir wollen hier proaktiv werden“, sagte Bürgermeister Fabian Meschenmoser.

Das Ingenieurbüro soll die aktuelle Situation in den Hochbehältern ermitteln. Dazu gehören die hydraulischen Verhältnisse sowie die Leistungsfähigkeit möglicher Pumpen, Armaturen und Installationen. Außerdem sollen die Auswirkungen geänderter Druckverhältnisse in den Rohrleitungen bestimmt und die Problematik der Mischung verschiedener Gewässer beurteilt werden. Und es werde geprüft, ob man mit dem durchlaufenden Wasser Energie gewinnen kann.

Das sagen die Gemeinderäte

Wolfgang Rößler (FW) sagte: „Ich bin bei der Verwaltung. Allerdings sollte bezüglich der Kosten der Leistungsumfang erläutert werden.“ Meschenmoser erklärte, dass das Angebot auf Stundenbasis und somit als Maximum berechnet worden sei. Es könne noch günstiger werden.

Markus Rief (FW) erinnerte: „Ich halte das für wichtig, aber wir wollten ein ähnliches Projekt bereits vor acht oder zehn Jahren mit der Gemeinde Salem machen. Was ist daraus geworden?“ Darauf antwortete Meschenmoser: „Das wurde seiner Zeit ad acta gelegt, weil sich die Gemeinden nicht einigen konnten.“ Elfriede von Ow-Haag (CDU) ergänzte, dass man Illmensee in die Notfallversorgung einbeziehen müsste. Meschenmoser sagte, dass dies separat geprüft werden sollte.