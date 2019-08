Hinaus in die weite Welt: Im Ausland neue Kulturen erleben, neue Orte entdecken, neue Menschen kennenlernen. Einfach die Zeit genießen, ob beim Reisen oder beim Freiwilligendienst. Viele junge Menschen in der Region entscheiden sich nach dem Ende der Schulzeit und vor Beginn des Studiums oder der Ausbildung für einen Arbeitseinsatz, wie die 18-jährige Vanessa Kaplan aus dem Deggenhausertal.

Nach ihrem Abitur am Biotechnologischen Gymnasium in Friedrichshafen beginnt für die junge Frau bald ein großes Abenteuer: Sie macht über die Erzdiözese Freiburg ein Jahr einen Freiwilligendienst in Peru. „Für mich wird das eine Zeit der Orientierung, des persönlichen Wachstums und des Nachdenkens sein“, sagt Kaplan.

Menschen im Alltag unterstützen

Sie möchte Erfahrungen sammeln, eine komplett andere Welt kennenlernen und die Leute im Alltag unterstützen. Und vor allem möchte sie ihre Spanisch-Sprachkenntnisse vertiefen. Peru stellt sie sich als ein sehr herzliches und freundliches Land vor, dass landschaftlich viel zu bieten hat. Da steht selbstverständlich auch die ein oder andere Reise auf dem Programm. „Der Machu Picchu und der Rainbow Mountain sind natürlich ein Muss.“

Freude auf neue Herausforderung

Kaplan, die in ihrer Freizeit bei der DLRG Deggenhausertal trainiert und Rope-Skipping (Seilspringen) macht, freut sich auf die Herausforderung. „Ich bin ein sehr offener Mensch und freue mich eine andere Kultur erleben zu dürfen.“ Da die 18-Jährige nach ihrer Rückkehr Grundschullehramt studieren möchte, passt ihre Aufgabe in Peru perfekt. Sie wird in der Pfarrschule San Miguel in Caraveli arbeiten. Dies ist eine katholische Schule, in der Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 16 Jahren unterrichtet werden.

„Ich darf bei allen Klassen dabei sein und beispielsweise im Englisch- oder Sportunterricht mithelfen“, sagt Vanessa Kaplan, die in einer Gastfamilie untergebracht ist. Sie kann auch Eigeninitiative einbringen und Back- und Sportkurse oder anderweitig den Menschen dort Projekte anbieten. Das Seil kommt mit nach Peru, der Badeanzug auch.