In zehn Tagen ist es wieder soweit: Der traditionelle Georgiritt, zu dem alljährlich zahlreiche Reitergruppen nach Limpach kommen, findet am Muttertag, 12. Mai statt. Zur Vorbereitung dieser Reiterprozession, die eine der größten im süddeutschen Raum ist, trafen sich die Mitwirkenden im Gasthaus Mohren zur Reiterversammlung. Renate Kretzdorn vom Festausschuss freute sich über das große Interesse: „Die Versammlung war sehr gut von den Abordnungen aller Beteiligten besucht und lässt auch dieses Jahr wieder auf einen festlichen Georgiritt hoffen“, sagte sie im Anschluss. Unter anderem wurden bei der Versammlung die Anmeldungen der Reitergruppen erfasst und Details bezüglich des Anreitens besprochen. Darüber hinaus haben sich die Musikkapellen angemeldet, die einen wesentlichen Beitrag zur Prozession leisten, wie Renate Kretzdorn betonte.

Festprediger ist Daniel Reichel aus Rosenheim

Am Georgiritt teilnehmen werden diesmal 15 Reitergruppen mit 260 Reitern. Zudem spielen neun Kapellen. Festprediger wird Domkapitular Daniel Reichel aus Rosenheim sein, wie Pfarrer Jürgen Schmidt informierte. „Der Georgiritt ist das wichtigste kirchliche Fest im ganzen Jahr in der Kirchengemeinde Deggenhausertal und darüber hinaus; er ist ein Zeichen des gelebten Glaubens gerade auch in unserer Zeit.“

Am Muttertag findet in Limpach der traditionelle Georgiritt statt. Neun Kapellen begleiten die Prozession musikalisch. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Prozession erfreut sich zunehmender Beliebtheit

Die Kirche St. Georg in Limpach wird bereits im 13. Jahrhundert erwähnt. Schon zu dieser Zeit kamen Wallfahrer und Pilger nach Limpach, um dem Heiligen Georg ihre Sorgen und Nöte anzuvertrauen. Dieser Brauch erfreut sich gerade auch in jüngster Zeit zunehmender Beliebtheit, wie Georg Matt vom Festausschuss des Georgiritts beobachtet: „Seit nun über 300 Jahren kommen Reiter zu Ehren des Heilingen Georgs nach Limpach und wir freuen uns, dass diese Tradition fortgeführt wird.“

Reiter starten um 8 Uhr an der St.-Georgs-Kirche

Zum Ablauf: Ab 7 Uhr formieren sich die Reitergruppen auf dem Aufstellungsplatz bei der Kirche in Limpach. Nach der Pferdesegnung um 8 Uhr beginnt die Reiterprozession. Im Anschluss geht es von Limpach aus über Höge, die Leustetter Höfe und zurück. Die Spitze des Zugs bildet Vorreiter Ingo Jehle, gefolgt von Ministranten und den Erstkommunionskindern aus Deggenhausertal. Mehrere Fahnenträger, die Kirchengemeinde Deggenhausertal, Pfarr- und Gemeinderäte, Pilger, die Musik- und Reitergruppen sowie viele Wallfahrer werden dem Tross folgen.

Michael Amann, Hubert Fecker und Alfons Bentele erhalten Ehrungen

Die Festausschussmitglieder Renate Kretzdorn (links) und Georg Matt (rechts) sowie Pfarrer Jürgen Schmidt (Zweiter von links) freuen sich mit den Geehrten Alfons Bentele, Hubert Fecker und Michael Amann (von links). | Bild: Privat

Neben organisatorischen Tagesordnungspunkten gab es bei der Reiterversammlung Ehrungen für diejenigen Reiter, die dem Georgiritt seit vielen Jahren die Treue halten. Michael Amann von der Blutreitergruppe Horgenzell bekam die silberne Georgsmedaille für 25 Jahre Engagement überreicht. Mit der goldenen Georgsmedaille sowie einer Urkunde für jeweils 40 Jahre wurden Hubert Fecker von der Reitergruppe Aach-Linz und Alfons Bentele von der Blutreitergruppe Taldorf geehrt.