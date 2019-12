von Andreas Lang

Die Jubiläumsaufführungen der Theatergruppe Homberg-Limpach haben ein ganz besonderes Konzept. So werden gleich drei Einakter, die Stücke „Natze, der Batze“ von Franz Schaurer, „...adele, Adele“ von Nikolaus Maucher und „Spanien olé“ von Bernd Gombold aufgeführt.

Aufführungen im „Mohren“ Wer sich das Jubiläumstheater der Theatergruppe Homberg-Limpach nicht entgehen lassen will, hat zu diesen Terminen noch die Möglichkeit im Limpacher Gasthaus Mohren an der Abendkassen Karten zu erhalten. Donnerstag, 2. Januar, 19 Uhr, Freitag, 3. Januar, 19 Uhr, Samstag, 4. Januar, 19 Uhr, Sonntag, 5. Januar, 19 Uhr. Saalöffnung ist jeweils ab 18 Uhr.

Von Wilderergeschichten bis zu heiteren Lustspielen

Mit diesen drei Stücken lässt die junge Regisseurin Caroline Karrer die Entwicklung des Theaters in den vergangenen fünf Jahrzehnten Revue passieren. So spiegelt „Naze, der Baze“ die Stücke in den 50er Jahren wieder, dort waren meist Themen wie Alm, Wildschütz und Jägergeschichten sehr gefragt.

In den 80er und 90er Jahren fanden moderne, skurrile und schrille Theaterstücke wie „...adele, Adele“ großen Anklang und mit „Spanien olé“ ist man in der heutigen Zeit angelangt, in der mit Lustspielen, viel Spaß und Schabernack dem Bürger und den Obrigkeiten der Spiegel vorgehalten wird.

Aufführung in Beuren Am Samstag, 11. Januar, 19 Uhr findet eine Aufführung im Dorfgemeinschaftshaus Beuren statt, organisiert von der Feuerwehr Salem, Abteilung Beuren. Kartenreservierung bei Willi Lorch, Tel. 0 75 54/7 80 oder per E-Mail: beuren@feuerwehr-salem.de

Viele Mitwirkende sorgen für gelungene Abende

Doch bevor es losgeht, können die Besucher bei der „Theaterschau“ heitere Interviews, Nachrichten und Werbeblöcke rund um das Homberger-Limpacher Theaterspiel auf der Leinwand in Kinoatmosphäre sehen. 13 Schauspieler wirken bei den Einaktern mit. 15 Kinder und 12 Erwachsene lassen die Filme der Theaterschau zu etwas Besonderem werden, 17 Mitwirkende hinter und vor der Bühne, in der Regie, Maske, Technik, bei der Tombola, beim Kartenverkauf, der Bewirtung und vielen anderen Bereichen sorgen für kurzweilige und sehr unterhaltsame Abende im Gasthaus Mohren.

Darsteller bringen Rollen überzeugend auf die Bühne

Regisseurin Caroline Karrer hat es geschafft, die drei unterschiedlichen Einakter mit den verschiedenen Charakteren und Zeitbezügen gekonnt auf die Bühne zu bringen. Jede Rolle scheint den Laienspielern auf den Leib geschrieben zu sein und wird entsprechend lebhaft und ausdrucksstark dargeboten. Bei „Naze, der Baze“ glänzen Berthold Metzger, Melina Gartmann, Marga Rothmund, Manuel Hirscher und Sebastian Müller in ihren Rollen.

Eine spannende Wilderer-Geschichte gibt es bei „Naze, der Baze“ mit (von links) Berthold Metzger, Melina Gartmann und Sebastian Müller. | Bild: Lang, Andreas

„Naze, der Baze“ und heitere Wilderer-Geschichten

Inhaltlich geht es in dem Stück um den Senner Naze, der abgeschieden auf einer Alm lebt. Sein bester Kompagnon ist dabei sein eigenes Spiegelbild, bis eines Tages unerwarteter Besuch einer Touristin aus Hamburg kommt. Für die legen er und seine zwei Jagdfreunde sich mächtig ins Zeug und lassen sogar alte Wilderer-Sagen lebendig werden, die spannend und heiter dargestellt werden.

Skurriles Stück „...adele, Adele“ kommt gut an

Herausragend spielen auch Frank Wieland als Heinrich, genannt Sir Henry, und Bianca Friessnig als dessen verstorbene Ehefrau Adele in dem Stück „...adele, Adele“. Darum geht‘s: Heinrich wartet, wie jedes Jahr an seinem Hochzeitstag, an der Bushaltestelle auf seinen Bus zur Arbeit. Dabei sinniert er über seine bereits vor 17 Jahren verstorbene Ehefrau Adele und das Leben mit ihr auf seine ganz eigene Art und Weise – urkomisch und mit herrlichen Gesichtsausdrücken.

Frank Wieland und Bianca Friessnig stehen bei dem skurillen Werk „...adele, Adele“ gemeinsam auf der Bühne. | Bild: Lang, Andreas

Auch Adele schenkt ihrem Göttergatten mit ihren spitzen Bemerkungen aus dem Jenseits nichts. Dieses skurrile, amüsante und auch ein bisschen makabere Schauspiel kommt bei den Besuchern gut an und sorgt immer wieder für viele Lacher.

Wenn Familie Meckerer und Familie Pingelig Urlaub machen

Viel zu lachen gibt es auch mit Franz Benz, Birgit Gartmann, Melanie Ibele, Oliver Schreibmüller, Yvonne Denzler und Michael Knörle in dem Stück „Spanien olé“. Die Protagonisten füllen ihre Rollen herrlich humorvoll aus. Die Handlung des Stückes: Der Hotelier Pedro führt ein Hotel im schönen Spanien. Er empfängt dort die unterschiedlichsten „Typen“ Urlauber.

Bei dem Stück „Spanien olé“ beweisen (von links) Melanie Ibele, Oliver Schreibmüller, Michael Knörle, Yvonne Denzler, Birgit Gartmann und Franz Benz ihr schauspielerisches Talent. | Bild: Lang, Andreas

Unter anderem Familie Meckerer, die schon seit 20 Jahren zu seinen Stammgästen gehört und mit der er alle Hände voll zu tun hat. Denn der Familienname ist bei Klaus Meckerer alias Franz Benz Programm. Auch Familie Pingelig sorgt dafür, dass es an diesem Urlaubsort alles andere als langweilig wird. Doch eines haben beide Familien und Pedro gemeinsam: Sie sorgen beim Publikum für beste Stimmung und somit für das heitere Finale des Abends.