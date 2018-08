Deggenhausertal vor 3 Stunden

Viele Gäste feiern beim Dorffest drei Tage mit

Mit dem Brass-Festival begann das Dorffest in Limpach am Samstag. Drei Tage lang stand Blasmusik ganz unterschiedlicher Couleur im Mittelpunkt. Die Einheimischen freut's, dass das Fest wieder am Samstag beginnt: Viele feiern drei Tage lang mit.