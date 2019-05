Teilweise erhebliche Schlangen bildeten sich in den Wahllokalen in Deggenhausertal, aber es lief alles in geordneten Bahnen. Geschuldet war der Andrang zweifellos den umfangreichen Wahlunterlagen für die Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahlen.

16-Jährige würde auch gerne Europa wählen

Im Wahllokal Feuerwehrhaus in Wittenhofen ging Alina Nawratil, die jüngst ihren 16. Geburtstag feierte, erstmal zur Wahl. „Ich finde, man sollte sich schon an Wahlen beteiligen dürfen, wenn man 16 Jahre alt ist. Allerdings verstehe ich nicht, dass ich Verantwortung bei den Kommunalwahlen übernehmen kann, aber bei der Europawahl nicht wählen darf“, kritisiert Nawratil. Politik sei für sie zwar nicht das Wichtigste, aber sie habe grundsätzlich Interesse und sich in den Wahlwerbungen der Parteien gründlich informiert. Sie ging gemeinsam mit ihrer Freundin Marie Ohlsen zur Wahl und Wahlhelferin Marion Hübner sagt: „Es macht Spaß als Wahlhelferin, weil man Leute kennenlernt, die man bislang noch nicht im Tal gesehen hat und bisher hatte ich noch keine Zeit für diese Aufgabe.“

Junge Kandidaten Motivation für Erstwähler

Zum ersten Mal ist auch Markus Heber Wahlhelfer. „Meine Frau ist in Markdorf bei der Wahl dabei und da habe ich mir gesagt, ich könnte mich im Deggenhausertal als Wahlhelfer einbringen.“ Und Joshua Fischer, der im Kindergarten in Untersiggingen arbeitet, meint, dass man dort nach Wahlhelfern gesucht habe und deshalb habe er sich zur Verfügung gestellt. Vor dem Wahllokal in Deggenhausen findet es der ehemalige Vorsitzende der Freien Wähler und frühere Gemeinderat Karl-Anton Meschenmoser gut, dass es junge Kandidaten auf den Listen gibt: „Dann haben die Jungwähler mehr Motivation, zur Wahl zu gehen.“

Alina Nawratil und Marie Ohlsen aus Wittenhofen werfen ihre Stimmmzettel in die Wahlurnen ein, von links sitzend die Wahlhelfer Markus Heber, Marion Hübner und Joshua Fischer. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Eine Gruppe aus dem Haus Morgenstern

Hier trifft auch eine Gruppe vom Haus Morgenstern der Camphill Dorfgemeinschaft ein. Carolin Mall sagt: „Ich war bei den Wahlveranstaltungen der Freien Wähler und der CDU auf dem Lehenhof, die wichtig für meine Wahlentscheidung gewesen waren, gehe gerne zur Wahl und mir sind Klima- und Umweltschutz wichtig.“ Tatsächlich waren diese beiden Gruppierungen auch auf dem Lehenhof gewesen. Die Sprecherin der CDU, Elfriede von Ow-Haag, erinnert sich, dass unter anderem von Seiten der Dörfler angeregt worden war, dass die Bewohner des Lehenhofs beim Hallenbad in Wittenhofen günstigere Eintrittspreise bekämen, weil sonst ihr Taschengeld zu arg geschmälert würde. Auch der Sprecher der Freien Wähler, Wolfgang Rößler, berichtete von großem Interesse seitens der Lehenhofer für die Kommunalpolitik.

Ein Wunsch: Mehr Einsatz für den Naturschutz

Seit bald 40 Jahren lebt Irmgard Möller auf dem Lehenhof: „Ich kenne viele Leute hier im Tal und deshalb ist mir die Wahl wichtig. Auch bin ich dafür, dass der Brückenneubau in Untersiggingen nicht noch länger dauert, weil er das Dorf zerschneidet.“ Außerdem betont Möller, dass ihr der Umweltschutz und die Naturschutzgebiete am Herz lägen. Stefan Walzer aus dem Haus Morgenstern betont gegenüber dem SÜDKURIER: „Ich gehe gerne zur Wahl, weil mir Europa sehr wichtig ist. Ich bin ein Naturliebhaber und ich wünsche mir im Bodenseekreis mehr Einsatz für den Naturschutz.“