Mit Werkzeugen, Techniken und Emotionen will die Freie Künstlergruppe "Seeart" persönliche, nachdenkliche oder einfach nur erfreuliche Kunstwerke schaffen. Zum zweiten Mal können nun Gemälde, Skulpturen, Bilder und Objekte im Rathaus in Wittenhofen in einer Ausstellung betrachtet und erlebt werden.

Auf zwei Stockwerken sind die Werke der "Seeart"-Künstlergruppe im Rathaus in Wittenhofen zu sehen. | Bild: Jan Manuel Heß

Zur Eröffnung am Freitagabend hieß Bürgermeister Fabian Meschenmoser die Künstler mit launigen Worten willkommen: "Schön, dass es im Rathaus mal nicht nur Strafzettel und Bescheide gibt. Sie machen es einfach schöner."

Vielfältig, abstrakt und klassisch präsentieren sich die ausgestellten Arbeiten zum Thema "Farbenzauber". So bedient sich beispielsweise Konrad Funk aus Bad Waldsee der Geometrie, um digitale Mandalas entstehen zu lassen.

Beeindruckende Vielfalt

Die Lindauerin Karin Hutschenreuter stellt erstmals ihre Arbeiten in der Buchfaltkunst aus. Durch den Einsatz vielfältiger Materialien, wie Sand, Asche und Holz, lässt Evelin Kraus Bitzenhofer aus Wolfegg mal bunte, mal sehr reduzierte, aber doch immer abstrakte Gemälde entstehen. Besucherin Sibylle Strasser war beeindruckt von den kraftvollen, abstrakt-farbenfrohen Gemälden von Wolfgang Hirrschberger: "Seine Bilder haben Schwung und wirken sehr lebendig, einfach toll."

Künstlergespräch am 16. Mai

Am 16. Mai werden die Künstler wieder im Rathaus sein und für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. Die Ausstellung ist während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.