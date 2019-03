von Christiane Keutner

Mit weiterem Schwung und dem bewährten Team geht der Verein für Freizeitsport Deggenhausertal in die nächste Periode: Bei der Jahresversammlung im Tal-Studio wurde das Vorstandsteam einstimmig bestätigt. Bestätigt wurde der Verein mit seinen 333 Mitgliedern – 233 Frauen, 101 Männer, 93 Kinder – auch in seinem Konzept: Rüdiger Borchert, Präsident des Turngaus Oberschwaben, überreichte das Prädikats- und Prüfsiegel "Pluspunkt Gesundheit", das die Vorzüge des Präventivangebots hervorhebt.

2018 war geprägt vom 30-jährigen Bestehen des Vereins und 15 Jahren Tal-Studio, so die Vorsitzende Sibylle Strasser. Zwei Übungsleiterinnen sind neu. Mit Blick auf Investitionen habe sich nach vielen Jahren die Erhöhung der Beiträge und die Einbeziehung der Eltern in der Eltern-Kind-Gruppe als Mitglieder als richtig erwiesen. Gut angenommen wurden die neuen Angebote von Kindertanz bis Reha-Gruppe. Schriftführer Achim Dreher berichtete auch vom Ausflug, Kassiererin Iris Barann von einem Plus bei den Finanzen.

Ab Herbst Angebote für Nichtmitglieder

"Zutaten", respektive Akteure, sucht der Verein für den FZS-Cocktail: Ab Herbst sollen sich künftig auch Nichtmitglieder am Freitag vormittags zu einer Runde Skat, Aqua-Fitness, Wandern oder Kegeln treffen.