von Wolfgang Gerstenhauer

Das Besondere am Verein für Freizeitsport Deggenhausertal sei laut der Vorsitzenden Sibylle Strasser, dass er in fast jedem Ortsteil präsent ist. „Wir bieten unsere Kurse nicht nur in Deggenhausen an, sondern auch in Wittenhofen, Untersiggingen und Urnau. Wir wollen, dass keiner mehr eine Ausrede hat“, sagte Strasser bei der Hauptversammlung.

„Tal Studio“ bietet vielfältige Möglichkeiten

Das Kursangebot des Vereins umfasst zwei Eltern-Kind-Gruppen, drei Kindersportgruppen, zwei Betriebssportgruppen sowie drei Reha-Sportgruppen. Auf die Reha-Angebote ist Strasser besonders stolz: „Dafür kommen die Leute teilweise von weit her“, erklärt sie. Daneben bietet der Verein Zumba, Step Aerobic, Tanz und mit dem „Tal Studio“ in Untersiggingen auch vielfältige Möglichkeiten für Fitness-, Kraft- und Rückentraining an speziellen Reha-Geräten.

Wunsch nach mehr jüngeren Mitgliedern

„Die erlauben selbst Fitness- und Kraftsportlern individuellere Einstellungen als gängiges Studio-Equipment“, sagt Strasser. Unter den zehn Übungsleitern und zwei Minijobbern, die sich der 290 Mitglieder starke Verein leistet, sind Fitness-, Rückenschul- und Reha-Trainer sowie Sportlehrer. Strasser wünscht sich, dass mehr Sport- und Fitness-Interessierte mitbekommen, welch professionelles Sportangebot sie da vor ihrer Haustür haben. „Vor allem viele jüngere Menschen kennen uns leider noch nicht“, so Strasser.

Geehrt für die mit 31 Jahren längste Mitgliedschaft im Verein (hinten von links): Christine Heider, Gisela Schlude und (vorne von links) Margret Glöckler, Die Mitglieder bedankten sich bei Sibylle Strasser für ihr Engagement.

Bei der Hauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Mit jeweils 31 Jahren am längsten im Verein sind Gisela Schlude, Christine Heider sowie Margret Glöckler. Wer einmal anfängt, sich sportlich zu betätigen, hört offenbar so schnell nicht wieder damit auf. „Unser ältestes Mitglied ist eine 85-jährige Dame, die tapfer jeden Montag zum Turnen erscheint“, sagt Strasser.