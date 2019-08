Hermann Baumann, selbstverpflichteter Schriftführer der Traktorfreunde Deggenhausertal, bringt es auf den Punkt: „Wir acht Männer und acht Oldtimer-Traktoren sind in acht Jahren zu jeweils vier Tagen insgesamt rund 3500 Kilometer über Berg und Tal und sogar Bergpässe gefahren.“ Das ganze Jahr über freuen sich die Freunde jeweils auf ihre jährliche Ausfahrt, die sie in diesem Jahr bis zum Blaustein nach Ulm führte.

Start um halb fünf am Morgen

Um halb fünf Uhr morgens ging es in Deggenhausertal los auf einer von Navigator Andreas Gäng ausgesuchten Strecke. Die Fahrtroute führt zu großen Teilen über Feld- und Waldwege und bietet so einen landschaftlichen Genuss, gerade weil die Fahrzeuge in eher bescheidenem Tempo dahintuckern. „Wir sind ein gut eingespieltes Team“, sagt Gäng. „Wenn wir auf normalen Straßen fahren, halten wir immer so viel Abstand, dass selbst Lastwagen uns problemlos überholen können.“ Vorbeifahrende Autofahrer sowie Radfahrer und Fußgänger am Wegesrand freuen sich über die tollen Oldtimer und die netten Fahrer.

Nur einmal gab es bei der Ausfahrt eine kleine Irritation, als ein Traktor irrtümlich auf eine Schnellstraße abbiegen wollte. Eine Frühstückpause wurde in Bad Saulgau eingelegt, bevor es weiter nach Dürmentingen ging, wo die Truppe einen Zuchtviehbetrieb besichtigte. Leider überraschte später ein leichter Regen die Freunde, was sie nicht davon abhielt, kurzerhand zu einem Vesper bei Ehingen ein Zelt aufzuschlagen.

Bierbänke, Geschirr und Kühlschrank fahren mit

Während die verschiedenen Materialien in einem Anhang am Traktor von Hermann Baumann ihren Platz haben, hat Klaus Stehle einen Feuerwehranhänger, den er komplett ausgestattet hat. Hier sind Bierbänke, Geschirr und selbst ein Kühlschrank integriert und Platz für Lebensmittel. „Nachdem wir im vergangenen Jahr eine Mammut-Tour gemacht hatten, haben wir es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen lassen“, sagt Hermann Baumann, der den ältesten Traktor fährt.

In Reih und Glied: Die Traktorfreunde Deggenhausertal freuen sich schon jetzt auf die Ausfahrt im nächsten Jahr, die jedoch erst noch geplant werden will. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Häufiger Wechsel der nassen Kleidung

Am Abend erreichte der Tross das Ziel Blaustein. Die nächsten Tage wurde noch der Schillerstein besucht. Weitere Stationen auf der Rückfahrt waren das Donautal bis Bad Waldsee, ein Grillabend sowie das Dorffest in Bavendorf. Den Abschluss bildete das Einlaufen der Traktoren beim Floriansfest in Wittenhofen. Wenn man von einer kaputten Lichtmaschine und dem häufigen Wechsel der nassen Kleidung absieht, sei die Ausfahrt ohne größere Probleme verlaufen.

Karl Keller mit 79 Jahren immer noch dabei

Besonderes Highlight war für die Traktorfreunde, dass der 79-jährige Karl Keller einmal mehr an der Ausfahrt teilnehmen konnte, obgleich er kurz zuvor gesundheitlich etwas angeschlagen war. Er fährt einen Fordson-Traktor, Baujahr 1959, mit 32 PS und ist damit einer der schnellsten Trecker in der Gruppe. Er ist Gründungsmitglied der Traktorfreunde Deggenhausertal und der Bulldogfreunde Bodensee. „Ich habe schon immer mit Traktoren gearbeitet und es macht mir ganz einfach Freunde“, sagt Keller, der in seiner Scheune noch einige interessante Oldtimer beheimatet.

Von links: Klaus Stehle, mit seinem Feuerwehranhänger für viel Equipment zuständig (Same-Traktor); Hermann Baumann,hat den ältesten Traktor, Mitorganisator (Fahr-Traktor); Bruno Schiller, Leiter und für Notfälle Abschlepper (Ferguson-Traktor); Andreas Gäng, navigiert jeweils die Strecken (Wahl-Traktor); Fritz Schlude, sorgt für die Verpflegung (Deutz-Traktor); Martin Messmer, macht die Erinnerungsfotos (Kramer-Traktor); Karl Keller ältester und erfahrenster Traktorspezialist (Wahl-Traktor), und Sigfried Riegger, Siegfried Riegger, Getränkewart (Eicher-Traktor). | Bild: Wolf-Dieter Guip

Den ältesten Traktor in der Gruppe fährt Hermann Baumann, einen Fahr D 90 H, luftgekühlt aus dem Jahr 1954/55. „Ich habe den Traktor aus einem landwirtschaftlichen Betrieb als Nutzfahrzeug gekauft und dann haben wir begonnen, die Fahren zu organisieren“, erzählt Baumann. Für ihn sei das ein tolles Hobby, bei dem man gut vom Alltag abschalten könne.