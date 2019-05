Bei der Kandidatenvorstellung der Freien Wähler (FW) im Gasthaus Linde in Oberhomberg hat der Vorsitzende Wolfgang Rößler folgende Losung ausgegeben: „Bei den Wahlen 2014 hatten wir mit sieben Mandaten die Mehrheit, gefolgt von der CDU mit fünf und der SPD mit zwei Sitzen. Nachdem die SPD nicht mehr antritt – was wir sehr bedauern – ist es unser Ziel, einen der zwei Sitze von der SPD hinzu zu gewinnen.“

Freie Wähler: „Ausgewogene Liste“

Man trete mit einer ausgewogenen Liste von Kandidaten aus allen Bereichen und Teilorten bei einem Durchschnittsalter von gut 40 Jahren an; zwar seien nur drei Frauen auf der Liste – aber starke Frauen. Nachdem Mathäus Sturm nicht mehr zu Wahl stehe würden sechs von sieben Gemeinderäten erneut zur Wahl antreten – für Sturm trete sein 22-jähriger Sohn Andreas an.

Warum keine Ampel bei Brückenbaustelle?

Das aktuelle Ärgernis in der Gemeinde war ein Thema. Raimund Silbereis monierte die bevorstehende Totalsperrung auf der L 204 wegen des Brückenneubaus in Untersiggingen: „Warum dauert der Neubau ein halbes Jahr und warum gibt es keine Ampelregelung an der Notstraße beim Bauhof?“

Entscheidungshoheit beim Regierungspräsidium

Wolfgang Rößler erklärte, dass die Thematik im Gemeinderat diskutiert worden war, aber es handle sich um eine Landestraße und das Regierungspräsidium (RP) habe die Entscheidungshoheit. Außerdem habe man beim Bauhof verschiedenes abreißen müssen. Auf den Einwand, „Busse und Feuerwehr kommen doch auch durch“, entgegnete Rößler, dass es bei einer Ampelregelung zu langen Staus käme.

Vorwurf: „Gemeinderat hat versagt“

Waltraud Felix wurde sehr deutlich: „Der Gemeinderat hat versagt und keinen Antrag mit einer Ampelregelung bis zu 7,5 Tonnen beim Regierungspräsidium für die Strecke am Bauhof beantragt.“ Gemeinderat Rüdiger Emrich argumentierte, dass es bei Ampelregelung zu endlosen Staus käme und dann für Rettungsfahrzeuge im Notfall kein Durchkommen mehr möglich wäre.

Diskussion um vierten Kindergarten

Im Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit im Tal und dem Zuzug von Familien berichtete Gemeinderat Emrich über die Kindergarten- und Schulsituation im Tal. Dabei ging es auch um die Möglichkeit, einen vierten Kindergarten zu bauen. Ein Besucher fragte nach, ob bei der Standortsuche auch an Ortsrandlagen gedacht werde, wegen der Parkplatzsituation. „Es gibt bisher nur erste Überlegungen und da wird die Parkplatzsituation sicher berücksichtigt“, so Rüdiger Emrich. Herbert Kopp ergänzte: „Auch eine Waldkindergartengruppe ist eine Option.“