Es begann mit Zuschauen in einem Park in Kassel: "Dort habe ich Leute gesehen, die Frisbee spielten und ziemlich cool geworfen haben", erzählt Thomas Napieralski. Das war 1989 und er wurde begeisterter Frisbee-Spieler. 1999 gründete er in Mainz das Unternehmen New Games Frisbeesport. Heute sei sein Unternehmen mit Sitz in Limpach in Deggenhausertal der größte Frisbee-Vertrieb in Europa und verkaufe in die ganze Welt, berichtet der 52-Jährige.

Erste Bekanntschaft mit dem Team-Sport Ultimate

Während seines Studiums in Marburg wurde Napieralski Mitglied einer Frisbee-Gruppe beim Uni-Sport. "Dort habe ich den Team-Sport Ultimate kennengelernt", berichtet er: "Das Besondere daran ist: Spielen ohne Schiedsrichter. Fair Play steht für uns an oberster Stelle." "Spirit of the Game" wird dies im Frisbee-Sport genannt. "Es war für mich klar, jetzt habe ich meinen Sport gefunden", erzählt Napieralski. Er wechselte nach zwei Semestern im Studium nach Mainz und war dort der erste Frisbeespieler, gründete ein Ultimate-Team und später mit anderen einen Verein.

Sport kam in den 40er Jahren in den USA auf

Losgelassen hat ihn das Spiel bis heute nicht. Ursprünglich entstand der Sport in den USA, als junge Leute auf die Idee kamen, die runden Kuchenformen der Bäckerei "Frisbie Pie Company" aus Bridgeport in Connecticut zu werfen, was wiederum ein Unternehmer entdeckte und in den 40er Jahren begann, daraus ein Sportgerät zu entwickeln. Von dort kam das Spiel in den 70er Jahren nach Skandinavien und 1978 nach Deutschland.

1999 baute Napieralski seinen Web-Shop auf

"Am Anfang war die Szene in Deutschland klein und es gab keine Ausrüstung", erzählt Thomas Napieralski. Er fing an, diese Dinge aus den USA zu importieren. 1999 baute er seinen ersten Web-Shop auf, als auch Google Adwords (Anmerkung der Redaktion: Online-Werbung über Textanzeigen und Suchbegriffe) kurz darauf startete, und verkaufte zunächst aus seiner Privatwohnung: "Damals war ich so eine Art Webshop-Pionier." Ihm sei klar gewesen, dass es nicht erfolgversprechend gewesen wäre, irgendwo ein Ladengeschäft zu eröffnen.

Start mit einer Kiste Scheiben, 100 Stück

"Ich habe angefangen mit einer Kiste Scheiben, 100 Stück", erzählt Napieralski. Damals sei ihm auch bewusst geworden, dass er selbstständig seinen Lebensunterhalt verdienen wollte und nicht als angestellter Sportlehrer. Er erweiterte seinen Vertrieb von Scheiben für den Ultimate-Team-Sport auf den Freestyle-Sport, Kinder- und Hunde-Frisbee-Scheiben und Discgolf-Scheiben. "Ich wollte auf frisbeeshop.com alles anbieten", sagt Napieralski. Am Anfang verkaufte er etwa fünf Scheiben am Tag und konnte nicht allein davon leben. Heute nutze die Firma verschiedenste Vertriebskanäle, wie Amazon und Ebay. Im Sommer habe er mehrere Hundert Scheiben am Tag verkauft, erläutert Napieralski.

2000 keimte Idee, eigene Scheiben zu produzieren

Die Idee zur Herstellung eigener Scheiben entstand 2000, als die Weltmeisterschaft in Heilbronn stattfand, wo er die Organisatoren kennenlernte, sowie die Deutsche Meisterschaft in Würzburg, die er organisierte. Bis dahin wurden die Scheiben aus den USA importiert und der Dollarkurs war damals hoch. Es sollte preisgünstiger werden und die Bedruckung der Scheiben unproblematischer. "Das war wahnsinnig schwierig, weil so eine Scheibe auch eine ganz optimale, exakte Form haben muss", sagt Napieralski.

Pratikantin Chiara Hock an der Druckmaschine, an der jede Scheibe mit einem individuellen Aufdruck versehen werden kann. | Bild: Georg Wex

Entwicklung der eigenen Scheiben technisch aufwendig

Es habe eine Weile gedauert, bis die erste Wettkampfscheibe fertig war. Vertrieben werden die Scheiben unter der Marke Eurodisc. Später kamen weitere kleinere Scheiben hinzu. Es wurden eigene Werkzeuge für den Kunststoffspritzguss entwickelt und gebaut. Sie kommen aktuell bei zwei Kunststoffspritzgussunternehmen in Ellhofen bei Heilbronn und Baienfurt zum Einsatz. Napieralski suchte neue Druckmöglichkeiten, sowohl technisch als auch zur Individualisierung der Scheiben, was gelang und zunächst im Lohndruck erfolgte. Seit zweieinhalb Jahren steht eine eigene Druckmaschine in Limpach.

Unter anderem bei der Firma BBK in Ellhofen bei Heilbronn werden die Frisbee-Scheiben produziert. | Bild: BBK Kunststofftechnik

Frisbees aus Bio-Kunststoff

Seit 2011 werden auch Scheiben aus Bio-Kunststoff produziert. "Wir sind die einzigen auf der Welt, die eine wettkampfanerkannte Scheibe aus einhundert Prozent nachwachsenden Rohstoffen herstellen", sagt Napieralski. Diese seien aber nicht biologisch abbaubar. Auch andere Scheiben werden inzwischen zum Teil aus Bio-Kunststoff hergestellt. Es wurden auch Discgolf-Scheiben angeboten, die in jahrzehntelangen Prozessen in der Natur abgebaut werden könnten. Allerdings verkauften sie sich nicht gut, weil sie sehr teuer waren und der Produzent des Granulats in Konkurs ging, erzählt Napieralski. Derzeit teste man das Granulat eines anderen Herstellers.

Elf Mitarbeiter und eine Halle

Seine Frau schlug ihm nach ihrem Lehramtsstudium 2004 vor, an den Bodensee zu ziehen. "Für mich war es egal, ob ich meine Pakete von Mainz aus verschicke oder vom Bodensee", sagt Napieralski. "Da hatte ich meinen ersten Angestellten in meiner Doppelhaushälfte in Urnau." Nachdem der Keller überquoll, mietete er in Urnau eine Halle. Als die zu klein wurde, zog er 2011 nach Limpach. Inzwischen hat er dort elf Mitarbeiter. In diesem Jahr sollen ein bis zwei dazukommen. Geliefert wird in die ganze Welt. Der Welt-Frisbee-Verband habe nachgefragt, ob Eurodisc ein Angebot als Premium-Partner für zwei Jahre abgeben wolle. In Deutschland und Europa ist Eurodisc dies schon. Egal wie sein Unternehmen weiter wachse, in Deggenhausertal wolle er bleiben, erklärt der 52-Jährige.