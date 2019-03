Am Schmotzigen ist in der Gemeinde Deggenhausertal so einiges los: Befreiung der Kindergärten und Schüler, Rathaussturm, Umzüge und das Setzen von Narrenbäumen haben die Narren und Fasnetsfreunde auf Trab gehalten.

Vor dem Narrenbausetzen machen die Narren in Deggenhausen mehrere Stationen, wie traditionell bei der Familie Hiestand (von links): Josef Bentele, Cornelia und Johann Hiestand mit Andreas Bernhart. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Das Rathausteam hat den Narren das Verwaltungsgebäude in Wittenhofen am Schmotzigen natürlich nicht ohne Gegenwehr überlassen. Denn zunächst standen die Narren vor der Machtzentrale vor verschlossenen Türen.

"Mir han en Bürgermeister hier, den man afasse ka, der uns Glick bringe mag", sangen die Mennwanger Schloßgeister. Und der Schornsteinfegermeister sang begeistert mit – hier mit der stellvertretenden Vorsitzenden Claudia Jegler. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Und nachdem ein Zugang nur über die Feuertreppe möglich war, lockte man Schultes Fabian Meschenmoser und dessen getreues Rathausgefolge mit einem Kamin aus dem Häuschen. Denn sie sind durchweg als Schornsteinfeger ausstaffiert gewesen.

"Eigentlich sind wir als Schornsteinfeger hier fehl am Platz", sagte Ordnungsamtsleiterin Sabrina Schorer mehrdeutig und wurde ergänzt: "Wir bringen Glück und brauchen auch viel Glück".

Vor dem Stellen des Narrenbaums startet im Gewerbegebiet von Untersiggingen ein Umzug durchs Dorf. Auf dem Traktor, gesteuert von Fritz Schlude, sitzen die Narreneltern der Untersigginger Füchse Marius und Daniel. | Bild: Wolf-Dieter Guip

"Gerade beim Brückenbau in Untersiggingen, wo sich jetzt die Schloßbühler aus Mennwangen einbringen sollen, weil denen das besser gelingen wird", meinte Schornsteinfegermeister Fabian Meschenmoser.