Deggenhausertal vor 4 Stunden

Streit vor Gaststätte in Urnau eskaliert

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte kam es am späten Samstagabend in Urnau, nachdem ein deutlich alkoholisierter Gast mit anderen Besuchern in Streit geriet. Drei Security-Mitarbeiter wurden dabei leicht verletzt.