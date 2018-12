von Gabriele Münzer

Die Kirchenkonzerte des Musikverein Roggenbeuren haben eine langjährige Tradition. Das Konzert am vierten Advent in der vollbesetzten Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen stand jedoch unter einem besonderen Stern: Es sollte das Abschlusskonzert des Dirigenten Milan Nemec sein. Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen konnte er die Leitung des Orchesters jedoch nicht übernehmen. Alexander Hug aus den eigenen Reihen des Musikvereins hat erst kürzlich seine Ausbildung zum Dirigenten absolviert und ist für Nemec eingesprungen. Hug, der das etwa 50-köpfige Orchester an diesem Abend zum zweiten Mal leitete, zeigte eine souveräne Leistung.

In seinem Grußwort sprach Pfarrer Jürgen Schmidt darüber, dass Musik die Menschen berühre und sie zur Ruhe kommen lasse. Er freue sich, so der Geistliche, dass das Kirchenkonzert zur Einstimmung auf Heiligabend beitrage.

Eindrucksvolle Fanfaren

Der musikalische Auftakt des Abends erfolgte mit dem Stück Fanfares, einer verkürzten Version der Ouvertüre zu Bedrich Smetanas vierter Oper Libussa. Die Fanfaren des Vorspiels wurden eindrucksvoll von den Bläsern dargestellt. Mächtige Töne entlockte der monumentale Titel Conquest of Paradise von Vangelis den Instrumenten und eroberte damit das Publikum im Sturm. Auch Familie Rist aus Taldorf verfolgte das Konzert begeistert: "Wir sind eine sehr musikalische Familie. Auch der Partner unserer Tochter spielt heute mit", ist stolz zu hören.

Von Händel bis John Lennon

Das kurzweilige Programm setzte sich mit Werken wie The little Drummer Boy, einem ergreifenden amerikanischen Weihnachtsklassiker, dem gefühlvollen Solostück Present of Love nach einem Thema aus der Oper Rinaldo von Georg Friedrich Händel oder mit Wonderful Invention von Dizzy Stratford, dem König der Blasorchestermelodien, fort. Geistliche Lieder, wie Abide with me des Kirchenliederkomponisten William H. Monk, Amazing Grace, eines der beliebtesten Kirchenlieder der Welt, oder der Choral Alpin vervollständigten zusammen mit dem englischen Weihnachtslied Away in a Manger von William James Kirkpatrick und der Ballade Happy Christmas von John Lennon und Yoko Ono die Liste abwechslungsreicher Titel.

Stehende Ovationen

Kurz vor Ende des Konzerts würdigte Anton Rist, Vorsitzender des Musikverein Roggenbeuren, die Leistung der Musiker. Es gäbe nichts besseres, als den Menschen Freude zu bereiten. Und das habe der Musikverein an diesem Abend geschafft, machte Rist deutlich.

Für ein Gänsehaut-Gefühl zum Abschluss des Kirchenkonzerts sorgten der Klassiker Guten Abend, Gut Nacht von Johannes Brahms und das Schlusslied Herbei, o ihr Gläubigen.

Am Ende wurden die Musiker und Dirigent Alexander Hug mit einem nicht enden wollenden Applaus und stehenden Ovationen belohnt.