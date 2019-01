Als Tal der Könige zeigte sich Deggenhausertal beim Sternsingerempfang im Rathaus. Nachdem in den vergangenen Jahren nur kleine Gruppen der Heiligen Drei Könige den Verwaltungssitz besucht hatten, hatte Bürgermeister Fabian Meschenmoser in diesem Jahr Sammler aus sämtlichen Ortsteilen eingeladen.

Königlicher Gesang im Rathaus: Beim Sternsingerempfang im Rathaus in Wittenhofen wurde auch gemeinsam gesungen; links Pfarrer Jürgen Schmidt mit Bürgermeister Fabian Meschenmoser. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Insgesamt gehen am 5. und 6. Januar gut 80 Kinder durch die Flächengemeinde und auch entlegene Weiler und Höfe werden besucht, um mit dem Kreidezeichen 20*C+M+B+19 die Häuser und Wohnungen zu segnen. Der 14-jährige Joschi Abt aus Lellwangen ist nun schon im fünften Jahr als Sternsinger unterwegs: "Es macht mir besonders großen Spaß, die Leute zu sehen, die sich freuen, wenn wir Sternsinger kommen." Außerdem sei es ja auch für die Kinder gut, denen die Spenden zugutekämen. Für die 16-jährige Franka Sailer aus Deggenhausen ist schon die Vorarbeit mit den Kindern, mit denen sie unterwegs ist, ein großer Spaß. "Ich habe gerne mit Menschen zu tun und wir sammeln ja für einen guten Zweck – für Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns", unterstreicht sie.

Spenden erwünscht: Beim Sternsingerempfang im Rathaus in Wittenhofen steckte auch Bürgermeister Fabian Meschenmoser einen Schein in die Sammelbüchse. Für die kleinen Könige gab es Süßigkeiten und Getränke. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Tatsächlich weiß Pfarrer Jürgen Schmidt, dass in den vergangenen zwei Jahren jeweils gut 10 000 Euro von den Sternsingern im Tal gesammelt worden waren. Froh zeigt sich Gemeindereferentin Gudrun Grupp-Schäfer, dass man mit mehr als 80 Sternsingern in diesem Jahr weit mehr Kinder gewinnen konnte, als in den Vorjahren. "Ich organisiere und koordiniere die Sternsinger-Aktion, aber ohne die vielen Ehrenamtlichen in den einzelnen Pfarreien wäre das gar nicht machbar", zeigt sich Grupp-Schäfer dankbar für die Unterstützung.

In diesem Jahr stehe die Aktion unter dem Leitwort "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit", wobei sich die Zusammengehörigkeit auf Behinderte und Nicht-Behinderte bezieht. Das Geld wird vom Kindermissionswerk Sternsinger in Projekte investiert. Die Zusammengehörigkeit wird auch im Tal praktiziert, in den Sternsingergruppen sind Kinder beider Konfessionen dabei.