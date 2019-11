Das sagt Bürgermeister Fabian Meschenmoser

Fabian Meschenmoser erinnert sich nur ungern an die Anfangszeit zurück. „Zu Beginn hatte die Maßnahme hohe Wellen geschlagen“, sagt der Bürgermeister auf Anfrage des SÜDKURIER. „Vor allem in der Bürgerschaft gab es viel Kritik, aber wir hatten die Bürger auch aufgefordert, aktiv selbst aufs RP zuzugehen.“ Meschenmoser verhehlt nicht, dass die siebenmonatige Baumaßnahme ein gravierender Eingriff ins Gemeindeleben war: „Unsere Gemeinde war ja faktisch getrennt.“ Hinzu gekommen sei die teils unzureichende Informationspolitik seitens des RP, das für das Land als Baulastträger die Maßnahme koordiniert hatte. „Nun bin ich froh, dass diese harte Zeit für uns zu Ende ist“, zeigt sich Meschenmoser am Mittwoch erleichtert.