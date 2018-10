Nur noch bis einschließlich Mittwoch, 31. Oktober, ist die Landesstraße 204 in der Ortsdurchfahrt Urnau in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Insgesamt fünf Tage lang haben die Bauarbeiten an den Schachtabdeckungen gedauert.

Deggenhausertal Ortsdurchfahrt Urnau wird in beide Richtungen komplett gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Während dieser Zeit wurde der Verkehr ab Hefigkofen über die Bundesstraße 33 und über Grünwangen und Untersiggingen umgeleitet. Zum befürchteten Verkehrschaos kam es auf den Strecken nicht, wohl auch wegen der Herbstferien. Ab dem 1. November soll die Ortsdurchfahrt Urnau wieder freigegeben werden.

Belastung durch Schwerlastverkehr

Familie Beck wohnt mitten in Urnau. "Ich genieße es unheimlich, dass Ruhe in Urnau ist. Es wäre sehr schön, wenn das immer so wäre", erzählte Edeltraud Beck während der Bauphase. Die größte Belastung für Urnau sei der Schwerlastverkehr. Die Lastwagen fahren oftmals über die Bürgersteige, sagt sie. Erst vergangene Woche seien zwei Laster nicht aneinander vorbei gekommen, sodass ein Fahrzeug rangieren musste. Dabei seien der Gartenzaun und die Grundstückseinfassung beschädigt worden, erzählt die Anwohnerin. Beck findet den Verkehr durch Urnau schrecklich und würde es begrüßen, wenn es immer so ruhig wäre wie während der Sperrung. An die, so erzählt sie, hätten sich jedoch während der Bauarbeiten nicht alle Verkehrsteilnehmer gehalten.

In der Ortsmitte von Urnau ist Edeltraud Beck froh über die Ruhe während der Sperrung. Außerdem zeigt sie den Schaden, der vor einer Wolche durch einen LKW verursacht wurde. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Fahrer ignorieren Sperrung

Das bestätigt auch Philipp Berenbold von der gleichnamigen Baufirma aus Zussdorf, die in den vergangenen fünf Tagen sieben marode Schachtabdeckungen in der Ortsdurchfahrt von Urnau erneuert und dem Fahrbahnniveau angepasst hat. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht über den Haufen gefahren werden", erzählte er am Rande der Bauarbeiten. Denn trotz der Sperrung habe es zahlreiche Autos und auch größere Transporter gegeben, die durch Urnau fuhren – ein Sprinterfahrer habe gar eine Absperrung beiseitegestellt, um mit seinem Fahrzeug durch den Ort fahren zu können, erzählte Berenbold.

Arbeiten werden pünktlich beendet

Mit dem Verlauf der Arbeiten zeigte Berenbold sich zufrieden. Die Schachtdeckel seien nicht nur in die Jahre gekommen gewesen, sondern auch durch das hohe Verkehrsaufkommen mit Schwerlastverkehr, Fahrbahnabsenkung und den Einsatz des Schneepflugs im Winter in Mitleidenschaft gezogen gewesen. Nun seien alle Deckel wieder instandgesetzt. Philipp Berenbold versichert, dass die Bauarbeiten am 31. Oktober pünktlich mit dem Aufbringen der Asphaltschicht beendet werden können, sodass der Verkehr anschließend wieder ungehindert durch Urnau fließen kann.

Uli Schmid, Thomas Neu und Philipp Berenbold (von links) sind in der Ortsmitte von Urnau damit beschäftigt, die alten Schachtdeckel zu erneuern. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Weitere Arbeiten geplant

Nach terminlicher Abstimmung mit dem Landratsamt sollen in naher Zukunft auch Schachtdeckel in der Ortsdurchfahrt von Deggenhausen auf der Landesstraße 207 saniert werden. Allerdings solle es dort voraussichtlich nur halbseitige Straßensperrungen geben, sodass sich die Verkehrsbehinderungen im Rahmen halten würden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein