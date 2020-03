Seit Jahresbeginn 2019 ist Kathrin Ruggaber über das diakonische Unternehmen Die Zieglerschen, Martinshaus Kleintobel, als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Deggenhausertal beschäftigt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gab sie einen Einblick in ihre Arbeit. Sie arbeitet sowohl mit Gruppen, als auch mit einzelnen Schülern in individuellen schwierigen Lebenssituationen. Darüber hinaus versteht sie ihre Arbeit als Kooperationsangebot an die Lehrkräfte, um diese beim Vermitteln des sozialen Lernens in der Schule zu unterstützen. Gezielte Elternarbeit und Vernetzungsarbeit im sozialen Umfeld der Schule ergänzen die Aufgabenbereiche.

Hilfe im Einzelfall und Arbeit mit Gruppen

„Meine Haupttätigkeitsgebiete sind die Einzelfallhilfe und Beratung sowie die sozialpädagogische Gruppenarbeit“, erläuterte Ruggaber. Man achte auf die Schüler, damit bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung frühzeitig gehandelt werden könne. Als Beispiel nannte Ruggaber eine Schülerin aus einer geflüchteten Familie, die Probleme im Umgang mit starken Gefühlen habe und diese an Mitschülern auslasse. „Durch intensive Gespräche und auch der Zuhilfenahme der Psychologischen Beratungsstelle Überlingen konnten wir dem Mädchen so weit helfen, dass es mittlerweile mit Gefühlen umgehen kann und meine Beratung nicht mehr braucht.“

Das will Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit ist ein ganzheitliches Leistungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe am Ort der Schule. Sie möchte Kinder in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung fördern. Sie berät und unterstützt zudem Erziehungsberechtigte sowie Lehrkräfte und will dadurch einen Beitrag zur Vermeidung und zum Abbau von Bildungsbenachteiligungen leisten. Sie schlägt Brücken zwischen Schule und Jugendhilfe mit dem Ziel, benachteiligte Kinder und Jugendliche und deren Eltern durch Beratungs- und Gruppenangebote zu unterstützen und bei Bedarf weitere Hilfen zugänglich zu machen.

56 Kinder nehmen Angebot in Anspruch, darunter 39 Jungen

Von den insgesamt 151 Schülern in den acht Klassen nahmen im Zeitraum Januar bis Juli 2019 56 Mädchen und Jungen eine Einzelfallberatung mit bis zu drei oder mehr Terminen in Anspruch. Mit 39 Fällen lag der Hauptanteil bei den Jungen.

Soziales Lernen wirkt positiv aus Klassengemeinschaften

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist das soziale Lernen. „Im Vordergrund steht themenorientierte Arbeit zur Förderung der sozialen Kompetenz und Konfliktfähigkeit sowie zur Gewaltprävention“, erklärte Ruggaber. Mithilfe von Spielen und Übungen werden die Kinder aufgefordert, konstruktive Konfliktlösestrategien zu entwickeln, um diese im Schulalltag einsetzen zu können. So soll auch die Klassengemeinschaft positiv gefördert werden. Im Rahmen einer Projektarbeit widmeten sich die Schüler der Frage: „Respekt an unserer Schule, was ist uns wichtig?“ Sie sammelten Begriffe, die in ihren Augen die Werte von Respekt definieren. Schließlich wurden die Ergebnisse in Form von Sternen im Eingangsbereich aufgehängt, „sodass sie jedem jederzeit gegenwärtig sind“.

Schulklima kann insgesamt verbessert werden

Schulsozialarbeit trage nach Ruggabers Auffassung dazu bei, dass sich das Schulklima insgesamt verbessere. Schwierigkeiten in der Schule oder der Familie könnten rechtzeitig erkannt und bearbeitet werden. Außerdem würden benachteiligte Kinder gefördert sowie der Bildungs- und Erziehungsauftag der Schule gestärkt. Denn Ganztagsbetreuung, fortschreitende Inklusion und Integration forderten den Lehrern eine Menge zusätzlicher Aufmerksamkeit ab. Diese fehle letztlich dem gesamten Klassenverband.

Nachhaltige Entlastung für Lehrer

Ruggaber erklärte, die Schulsozialarbeit könne Lehrer nachhaltig entlasten, besonders bei Konflikten. Das wirke sich positiv auf den Unterricht aus. Denn wenn es auch nur ein bis zwei Probleme in einer Klasse gebe, kämen die übrigen Schüler schon zu kurz, wenn sich der Lehrer mit der Lösung des Konflikts befassen müsse, statt zu unterrichten.