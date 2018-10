Frau Philipp, Herr Kirsch, seit wann gibt es die Gemeinschaft Haslachhof und wie kann man dieses Projekt beschreiben?

Katharina Philipp: Wir haben den Hof im Jahr 2015 mit einem gemeinnützigen Verein gekauft, sodass er Eigentum dieses Vereins ist. Im Vorfeld war bereits 2013 aus mehreren Gruppen eine Vereinigung entstanden, die Visionen erarbeitet hat. Wir sehen uns als Teil der momentanen Wandelbewegung auf der Erde. Und wir wünschen uns den Austausch mit der Region. Wir möchten transparent sein und uns in der Region vernetzen. Wir erproben, wie eine neue Kultur im Miteinander geschaffen werden kann. Wir wünschen uns, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich und kulturell eine lebendige Zukunft zu schaffen. Und das gerade auch für unsere Kinder. Es gibt viele Initiativen auch hier im Tal, die an dieser Zukunft arbeiten und wir haben die gemeinschaftliche Form gewählt, das zu erreichen.

Thorsten Kirsch: Wir wollen auch eine neue soziale Kultur auf die Beine stellen, was nicht immer leicht ist. Wir haben nicht die Wahrheit gepachtet und machen wohl auch nicht immer alles richtig. Wir wollen den Hof mit fünf Hektar Land naturnah und verantwortlich als Lebens- und Heilungsort gestalten. Es kommen auch Menschen hierher, denen es guttut, ein paar Tage mit uns zu verbringen. Und die daraus Ideen und Inspiration schöpfen für ihren weiteren Lebensweg. Ein Jahr nach Beginn unserer Gemeinschaft auf dem Land kam das Thema Lebensübergänge zu unseren Visionen dazu.

Deggenhausertal Hofgemeinschaft Haslachhof stellt sich vor Das könnte Sie auch interessieren

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Lebensübergänge?

Thorsten Kirsch: Die Hauptlebensübergänge sind die Geburt und der Tod. Es ist ein gewisser Kreis und in diesem Kreis gibt es auch wieder Übergänge: vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen bis hin zum Tod. Unser Anliegen ist, diese Lebensübergänge bewusst und feierlich zu gestalten – das war in allen ursprünglichen Kulturen so. Das Bewusstsein für diese Übergänge ist in unserer schnelllebigen Zeit mehr und mehr verloren gegangen. Wenn jemand den Übergang zum Erwachsenen begeht, stellt sich die Frage: Was ist meine Aufgabe in der Welt, wohin führt mich mein Herz?

Katharina Philipp: Um sich dieser Frage zu stellen, haben wir mit jungen Leuten in diesem Jahr in den italienischen Alpen zwei Visionssuchen durchgeführt. Was habe ich der Gesellschaft zu schenken, um dann einen bewussten Lebensweg zu finden und gehen zu können, der mich selbst erfüllt und ausfüllt? Es geht darum, dass man eine tiefe Verbundenheit mit dem Leben fühlt. Jeder Mensch kommt mit einer Gabe auf die Welt und nur, wenn wir diese finden, einen eigenen Weg finden und nicht in vorgefertigten Mustern leben, finden wir Erfüllung. Es geht auch darum, die Kraft zurückzuholen, dass man etwas verändern kann. Wir arbeiten an positiven Zukunftsvisionen. Wenn das Potenzial im Menschen erwacht, kann man in der Gemeinschaft positiv in die Zukunft schauen.

Was heißt das konkret?

Thorsten Kirsch: Vor einem Jahr hat ein älterer Herr bei uns angefragt, ob er in Gemeinschaft bei uns sterben kann, weil er an Krebs erkrankt ist. Er lebt immer noch, aber das Thema Tod und Sterben ist damit in der Gemeinschaft als Lebensübergang präsenter geworden.

Was ist das Ziel von Permakultur?

Katharina Philipp: Permakultur ist eine Gestaltungshilfe, um nachhaltige menschliche Systeme aufzubauen und zu erhalten. Es geht dabei darum, dass wir uns als Teil der Natur sehen. Permakultur ist inspiriert von den Wandlungsprozessen in der Natur. Es geht um ein permanentes, nachhaltiges System im biologischen, sozialen und menschlichen Bereich. Das bedeutet, sich dem natürlichen Kreislauf der Vergangenheit in moderner Ausprägung anzulehnen. Die Permakultur bietet auch ganz aktuell Ideen und Lösungen für die derzeitige Klimaentwicklung. Nach diesem trockenen Sommer brauchen wir kreative Lösungen für ein künftiges Wassermanagement nicht nur für Kleingärten, sondern auch größere landwirtschaftliche Einheiten. Das bedeutet nicht nur permanente Landwirtschaft, sondern dass wir Menschen ein Teil der Erde sind. Wir wollen eine Kultur schaffen, die lebendig ist: ein Vertrauen zwischen Mensch und Natur.

Wie wird sich die Gemeinschaft Haslachhof künftig entwickeln?

Katharina Philipp: Wir sind jetzt dreieinhalb Jahre hier. Und jetzt geht es darum, sich mehr zu öffnen und dafür die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Pionierzeit neigt sich dem Ende zu und wir brauchen konkrete Schritte. Wir sind in Prozessen, auch sozialen Prozessen und wir sind noch lange nicht am Ende. So langsam stellt sich die Gemeinschaft auf feste Beine und entwickelt sich. So planen wir im kommenden Jahr einmal im Monat ein sonntägliches Info-Café mit Hofführung, kulturellen Schwerpunkten und Zeit für Gespräche und Austausch. Dazu werden wir einladen und jeder Interessierte kann kommen. Der Haslachhof öffnet sich für Menschen, die Inspiration suchen. Weil ein Tag der offenen Tür im Jahr einfach zu wenig ist. Und es sind weitere Vorträge und Kurse in den verschiedenen Themen vorgesehen. Wir sind in einem kontinuierlichen Prozess, wir sind auf dem Weg, uns weiterzuentwickeln. Wir brauchen Geduld.

Zu den Personen Katharina Philipp ist 29 Jahre alt und hat eine kleine Tochter. Nach dem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Permakulturdesignerin absolviert und ist seit dem Jahr 2008 auf der Reise ins lebendige Leben. Es ist ihr unter anderem ein Bedürfnis, mit Menschen und Pferden zur Bewusstseinserweiterung zusammenzuarbeiten.

ist 29 Jahre alt und hat eine kleine Tochter. Nach dem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Permakulturdesignerin absolviert und ist seit dem Jahr 2008 auf der Reise ins lebendige Leben. Es ist ihr unter anderem ein Bedürfnis, mit Menschen und Pferden zur Bewusstseinserweiterung zusammenzuarbeiten. Thorsten Kirsch ist 47 Jahre alt und Vater einer Tochter. Er hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger abgelegt und war zuletzt sechs Monate mit dem gemeinnützigen Verein Cap Anamur in Somalia im Einsatz. Ab November wird er im Hospiz Schussental in Ravensburg arbeiten. Er ist auch Musiker und Songschreiber.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein