Vorreiter in Sachen faire und nachhaltige Hilfe will die Seelsorgeeinheit Deggenhausertal werden. Pfarrer Jürgen Schmidt und Gemeindereferentin Gudrun Kopp-Schäfer gefiel die bei der Dekanatskonferenz in Salem-Neufrach vorgestellte Idee der Aktion Hoffnung so gut, dass sie sich für die Aufstellung eines Altkleider-Containers engagierten. Er steht neben dem Pfarrzentrum in Untersiggingen.

Jährlich 6000 Tonnen Textiles

Es ist der erste Kleidercontainer in der Erzdiözese Freiburg der Aktion Hoffnung, eine kirchliche Initiative der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die Anfang der 60er ins Leben gerufen und seit 1992 als Verein organisiert ist. Sie kümmert sich um 1500 Container in ihrem Gebiet, sammelt jährlich 6000 Tonnen Textiles, davon sind 28 Tonnen Kuscheltiere.

Seit sich der Bund Deutscher Katholischer Jugend der Erzdiözese Freiburg als erster Verband der Aktion Hoffnung angeschlossen hat, war das für die Verantwortlichen der Start, ihre Sammlungen auf die Erzdiözese Freiburg auszuweiten. Sie wollte und will mit den Containern einen Kontrapunkt zu kommerziellen und illegalen Sammlungen setzen, bei denen einige Unternehmer oder organisierte Gruppen eher in die eigene Tasche wirtschaften und weniger das Allgemeinwohl im Blick haben.

Viele Container werden illegal aufgestellt

"Jeder vierte bis fünfte Container ist illegal aufgestellt", weiß Anton Vaas, Vorsitzender der Aktion Hoffnung. Er erklärt den Weg vom Sammeln bis zur Verwertung: Die Textilien – 250 unterschiedliche Artikel -, werden zunächst von über 1000 Ehrenamtlichen übers Jahr verteilt aussortiert. Etwa die Hälfte der Kleider geht über karitative Partner nach Afrika und Lateinamerika für Bedürftige in Kinder- und Altersheimen oder Gefängnissen. Die andere Hälfte wird von einem Betrieb sortiert. Das Unternehmen ist wie der Verein dem Dachverband Fairwertung angeschlossen und garantiert eine verantwortungsvolle Weiterverwertung. Was nicht mehr tragbar ist, wird recycelt: Aus den Fasern und Stoffen werden Dämmmaterial oder Teile für die Automobilindustrie.

Mit den Erlösen unterstützt der Verein Entwicklungsprojekte seiner Mitgliedsorganisationen und richtet seinen Fokus auf Bildungsmaßnahmen. Beispielsweise gehen Ehrenamtliche in Schulen und klären die Kinder und Jugendlichen über billig hergestellte T-Shirts auf, um Bewusstsein zu schaffen; wie für faire Löhne in fremden Ländern. Auch der Aspekt der Ressourcenschonung rückt in den Vordergrund. "Für uns als Seelsorgeeinheit ist es wichtig, dass man solche Aktionen unterstützt", sagt Pfarrer Schmidt. Er verweist auch auf den Schöpfungsgedanken des Bewahrens, den christlichen Auftrag und die Bewusstseinsmachung für den Wert einer Sache.

