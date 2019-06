Mit Trommelschlägen und Fanfarenklang marschierte der Seehasen-Fanfarenzug auf dem Platz vor dem Rathaus in Wittenhofen ein. Dort hatte sich viele Bürger aus dem Deggenhausertal eingefunden, die an Bänken und Tischen das Spektakel genossen und damit ihren Beitrag zum Gelingen der Benefiz-Aktion der Seehasen-Musikanten leisteten. Uwe Köppe, Vorsitzender des Seehasen-Fanfarenzugs, erklärte: „Seit dem Jahr 2011 veranstalten wir Aktionen, mit dem Ziel, das Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu zu unterstützen. Wir sind offizieller Botschafter diese Einrichtung.“

Groß war das Interesse am Auftritt des Seehasen-Fanfarenzugs und an der Benefiz-Aktion auf dem Rathausplatz in Wittenhofen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Es sei eine verrückte Idee gewesen, mit dem Fanfarenzug an einem Tag innerhalb von 14 Stunden in allen 23 Städten und Gemeinden des Bodenseekreises aufzuspielen und den Spendenertrag an das Hospiz weiterzuleiten. Es seien jeweils Vereine in den Ortschaften angesprochen worden. Die Resonanz sei gewesen, dass sich in jeder Gemeinde ein Verein gefunden habe, um die Auftritte vor Ort zu organisieren.

„Unser Spendenziel lag bei 2300 Euro. Und jetzt hier in Wittenhofen, wo wir gut die Hälfte unserer Auftritte geschafft haben, sind wir bereits bei rund 10 000 Euro – das ist der Wahnsinn“, berichtete Köppe. Allein in Wittenhofen kamen nach Angaben der Narrenzunft Hebsackgeister aus Roggenbeuren 1100 Euro zusammen. Köppe erklärte weiter: Natürlich sei die Aktion für die mehr als 50 Mitglieder des Seehasen-Fanfarenzugs, die an der Aktion teilnahmen, eine unglaubliche Anstrengung, aber der Erfolg motiviere die Musiker, bis zum Ende im Lammgarten in Friedrichshafen durchzuhalten.

Die Benefiz-Aktion des Seehasen-Fanfarenzugs auf dem Rathausplatz in Wittenhofen wurde musikalisch von der Jugendkapelle Deggenhausertal unter der Leitung von Elmar Reisch umrahmt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

In manchen Orten würden nur kleine Abordnungen der Vereine vor Ort auf den Fanfarenzug warten, aber an vielen Stellen gebe es so gut vorbereitete Veranstaltungen wie in Deggenhausertal, so Köppe. Die Zunftmeisterin Heike Hummer-Arnold freute sich: „Der Seehasen-Fanfarenzug war auf uns zugekommen und hatte nachgefragt, ob wir die Benefiz-Aktion vor Ort organisieren würden. Bei der Mitgliederversammlung haben wir darüber abgestimmt und alle waren dafür, dass wir uns für die gute Sache einsetzen.“

Auch mit der Besucherresonanz auf dem Rathausvorplatz zeigte sie sich gegenüber dem SÜDKURIER zufrieden. Immerhin war von 12.30 Uhr bis 16 Uhr ein kleines Fest mit Getränken und Grillwurst, Pommes sowie Kaffee und Kuchen organisiert worden. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Jugendkapelle Deggenhausertal unter der Leitung von Elmar Reisch.