In der Grundschule Deggenhausertal ist Kathrin Ruggaber seit Jahresbeginn als Schulsozialarbeiterin im Einsatz. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr zugestimmt, eine solche Stelle zu schaffen. Kathrin Ruggaber kommt von der Jugendhilfe der Zieglerschen. Sie sagt: "Dass ich hier bin, ist ein Qualitätsmerkmal. Ich bin nicht hier, weil die Schule viele Probleme hat. Die Schule öffnet sich und stellt sich den Problemen, die wir heute in der Gesellschaft haben." Bei ihrer Arbeit gehe es um präventive Jugendhilfe. Jede zweite Mutter sei heute berufstätig und deshalb müsse die Schule mehr Erziehungsarbeit leisten. Daher bräuchten die Lehrerinnen zusätzliche Unterstützung.

Elternbeirat sieht Arbeit positiv

Elternbeirätin Sabine Geister freut sich über die Arbeit von Kathrin Ruggaber: "Ich finde die Schulsozialarbeit ein großes Plus für unsere Schule, weil die Lehrer ja die eigentliche Aufgabe haben, den Kindern den Stoff aus dem Lehrplan zu vermitteln." Elternbeirätin Martina Kugler ergänzt: "Es gab hier einen Fall, dass ein Kind den Unterricht gesprengt hat, und da fand ich sehr positiv, wie daran gearbeitet wurde."

In jeder Klasse zwei bis vier Fälle

Auch Rektorin Maike Steininger ist von der Schulsozialarbeit überzeugt: "Schulsozialarbeit hilft hier, weil man sich für das einzelne Kind einfach mehr Zeit nehmen kann." Das könnten Lehrkräfte nicht immer leisten. Und wie ist die Situation an der Grundschule im Tal? Steininger erklärt: "Wir haben in acht Klassen 154 Schülerinnen und Schüler und je Klasse gibt es zwischen zwei und vier Fällen, in denen die Schulsozialarbeit aktiv werden muss – und das nimmt zu."

Meist geht es um Umgang mit Gefühlen

Gebe es mit einem Schüler Probleme, gehe es überwiegend um den Umgang mit Gefühlen, wie beispielsweise Wut, sowie darum, sich an Schulregeln zu halten. Hier bestehe ein Förderbedarf, denn störende Kinder könnten schon mal eine Schulstunde schmeißen. In der Einzelfallhilfe gelte es dann, sich Zeit für die Kinder zu nehmen. Die Kinder könnten im Gespräche und spielerisch feststellen, was Regeln sind, wofür es sie gibt – auch zuhause. Kathrin Ruggaber erklärt: "Es gilt, das Bewusstsein der Kinder für die Probleme zu fördern. So erreicht die Schulsozialarbeit Kompetenzen bei den Kindern."

Eltern-Bildungsangebot zum Thema Cyber-Mobbing geplant

Cyber-Mobbing, also Verleumdung, Belästigung oder Bedrohung im Internet, sei an der Schule in Wittenhofen noch nicht vorgekommen: Dazu gebe es hier keine Vorfälle und Erfahrungen, da an der Schule Smartphones verboten seien, erklärt die Schulsozialarbeiterin: "Aber wir haben das Thema im Blick und ich habe die Idee, vielleicht in Kooperation mit dem Familientreff ein Eltern-Bildungsangebot zu dem Thema anzubieten, wie Eltern auf die Smartphone-Entwicklung reagieren können." Denn die Eltern sollten für dieses Thema sensibilisiert werden.

Schulsozialarbeiterin unterliegt der Schweigepflicht

Zum Start der Schulsozialarbeit sagt Elternbeirätin Sabine Geister: "Es gibt neue Ideen. Die Schulsozialarbeit wird sich etablieren. Die Kinder profitieren davon und sie merken, dass ihnen geholfen wird. Vor allem ist es eine neutrale dritte Person, die der Schweigepflicht unterliegt."

Wege für Schüler und Eltern kurz

Rektorin Maike Steininger fügt an: "Von Vorteil ist, dass die Sozialarbeiterin vor Ort ist, so sind die Wege kurz und die Hemmschwelle ist gering. Die Kinder, selbst die Eltern kommen von sich aus auf sie zu." Es sei wichtig, dass jemand den Betroffenen zuhöre.