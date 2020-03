von Wolfgang Gerstenhauer

Etwa 40 Mitglieder kamen ins Schützenhaus in Untersiggingen zur Hauptversammlung des Schützenvereins. Neben Ehrungen stand auch die Wahl eines Teils des Vorstandes auf der Agenda. Als Wahlleiter gewann Vorsitzender Armin Greß Ehrengast Fabian Meschenmoser. Der junge Bürgermeister des entlastete den Vorstand nach einem positiven Jahresergebnis, leitete die Wahlen und kommentierte humorvoll die Ehrungen.

Maria Gérard ist jetzt Datenschutzbeauftragte

Außer dem Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassierers waren die Posten des Waffen- und Jugendwarts, eines Beisitzers sowie eines Kassenprüfers zu besetzen. Neu auch: Der fast 250 Mitglieder starke Verein bestimmt erstmals eine Datenschutzbeauftragte: Maria Gérard. In ihrem Amt bestätigt wurden Josef Schäfer als stellvertretender Vorsitzender, Josef Schmidmeister als Kassierer, Lena Buchmann als Jugendwart, Siegfried Hienerwadl als Beisitzer und Christine Miez als Kassenprüferin. Einzig beim Amt des Waffenwarts gab es eine Neubesetzung. Roland Schlude gab die Aufgabe an Robert Fischer ab.

Deggenhausertal Schützenverein Deggenhausertal präsentiert sich gut aufgestellt Das könnte Sie auch interessieren

Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft

Geehrt für 25-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund (DSB) wurden Norbert Heider, Markus Keßler, Tobias Majewski, Rolf Oberhanss, Thomas Roensch und André Scherer. Für 60-jährige DSB-Mitgliedschaft wurde Johann Rössler ausgezeichnet.

Meschenmoser kommentiert humorvoll die Ehrungen

Bei den Ehrungen zur Vereinsmeisterschaft und zum Pokalschießen 2019 konnte sich Meschenmoser die ein oder andere humorige Bemerkung nicht verkneifen und sorgte damit für Heiterkeitsausbrüche bei den Schützen. So fiel ihm auf, dass „seltsamerweise immer wieder dieselben Schützen in ganz unterschiedlichen Disziplinen ausgezeichnet“ wurden. Und er scherzte augenzwinkernd darüber, dass der Schützenkönig „rein zufällig“ der erste Vorsitzende Armin Gress geworden sei. Am Ende wünschte Meschenmoser dem Verein „immer einen guten Schuss!“

Öffnungszeiten des Schützenhauses: Dienstags 19 bis 21 Uhr, sonntags 9 bis 12 Uhr; Jugendtraining donnerstags ab 18 Uhr; Schützenweg 12, 88693 Deggenhausertal (Untersiggingen).