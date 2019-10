Beim Familiengottesdienst an Erntedank in der Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen wurden neue Ministranten aufgenommen und langjährig engagierte verabschiedet.

Verabschiedung von Ministranten in der Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen (von links): Gemeindereferentin Gudrun Grupp-Schäfer, Nico Jegler, Johannes Thum, Julia Schmeh, Markus Fox, Pfarrer Jürgen Schmidt und Moritz Jung. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bettina Kaub für 20-jähriges Engagement geehrt

Ein Höhepunkt beim Gottesdienst war die Ehrung von Bettina Kaub für 20-jähriges Engagement als Ministrantin in der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal. Die 30-Jährige erinnerte sich: „Bei der Kommunionsvorbereitung wurde ich damals gefragt, ob ich nicht Ministrantin werden will, und ich habe zugesagt.“ Mittlerweile lebt die aus Kaltbächle stammende Bettina Kaub in Salem, ministriert aber weiterhin in Deggenhausertal. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen und mit dem Herzen bin ich im Deggenhausertal und fühle mich hier nach wie vor heimisch, deshalb ministriere ich weiterhin hier“, erklärte sie.

Für 20-jährigen Dienst als Ministrantin in der Seelsorgeinheit Deggenhausertal wird Bettin Kaub (Mitte) von Pfarrer Jürgen Schmidt und Gemeindereferentin Gudrun Grupp-Schäfer geehrt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Sie arbeitet im Krankenhaus. „Das Ministrieren ist für mich wie ein Ausgleich und ich komme etwas zur Ruhe“, sagte sie. Bis zu ihrem 25. Jubiläum wolle sie gerne noch weitermachen. Pfarrer Jürgen Schmidt betonte: „Ich freue mich sehr über das Engagement von Bettina Kaub und es beweist, dass auch Erwachsene Ministranten sein können.“

Warum engagieren sich Kinder und Jugendliche als Ministranten?

Auf die Frage, was die Ministranten für ihn persönlich bedeuten, meinte er: „Für mich sind die Ministranten einer der Schätze unserer Gemeinde.“ In der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal gibt es insgesamt rund 60 Ministranten. Und warum wird man Ministrant? Jonas Felix erklärte: „Mein Papa war schon Ministrant und deshalb mache ich das auch.“ Felix Schnell ergänzte: „Ich wusste anfangs nicht genau, ob ich das machen will, aber ich habe es ein paar Mal probiert und dann dachte ich mir, das mache ich jetzt.“

Gute Gründe, als Ministranten in der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal Dienst zu tun, haben (von links) Jonas, Felix und Fabian. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Begrüßt wurden die neuen Ministranten mit großem Applaus. Darüber hinaus erhielten sie ein Informationsbüchlein, ein Ministrantenamulett und einen Ausweis, mit dem sie auch in anderen Gemeinden ministrieren können.