Herr Dummel, Sie sind Vorsitzender des VdK-Ortsverbands. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie dieses Amt übernommen haben?

Ich hatte 1971 ein Haus in Roggenbeuren gebaut. Das Haus ist dann 1996 abgebrannt. Durch den Brand habe ich verschiedene gesundheitliche Probleme bekommen, von denen ich mich nicht mehr erholt habe. Ich hatte ursprünglich Bäcker gelernt und konnte schon vor dem Brand diesen Beruf nicht mehr ausüben und war umgeschult worden. Neben den vielen Schwierigkeiten nach dem Hausbrand macht mir eben auch die Gesundheit zu schaffen. Es war mir nicht möglich, die vielen Themen mit Krankenkasse und Rentenversicherung allein zu lösen, und bin deshalb dem VdK beigetreten. Der VdK hat mich sehr unterstützt und ich bin wegen Berufsunfähigkeit Rentner geworden. Ich war mit den erfolgreichen Aktivitäten des VdK sehr zufrieden. Damals war der VdK-Vorsitzende des Ortsverbands Deggenhausertal, Anton Ruther, fast 80 Jahre alt und er brauchte einen Nachfolger. Ruther meinte, ich solle das machen und so habe ich mich dazu entschlossen und wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Anton Ruther aus Deggenhausen ist heute noch Ehrenvorsitzender.

Zur Person Peter Dummel, 77 Jahre, wurde im April 1942 in Konstanz geboren. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und zwei Enkel. Er hat Bäcker gelernt und war viele Jahre auf der Walz im Ausland. 1997 ist er dem VdK Deggenhausertal beigetreten und wurde 2007 zum Vorsitzenden gewählt. Zu seinen Hobbys gehört vor allem der Garten, um den er sich im Moment aus gesundheitlichen Gründen eher weniger kümmern kann.

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des VdK für die Mitglieder?

Der wichtigste Vorteil war seinerzeit für mich der Sozialrechtsschutz. Das hat mir sehr geholfen. Es gab drei Gerichtsverhandlungen. So wurde ich als Frührentner verrentet. Ich musste für Beratung und die Prozesse lediglich 120 DM bezahlt – das waren nur die Schreibgebühren. Heute sind diese Schreibgebühren etwas höher. Beispielsweise wurde mir später von einer Krankenversicherung eine dringend notwendige Kur abgelehnt. Die VdK-Anwälte haben die Kur für mich erstritten und zwei Tage nach dem Prozess konnte ich schon in Kur fahren. Die Spezialisten und Fachleute des VdK, die Juristen beraten ja auch auf den Gebieten Rente, Gesundheit, Pflege, Behindertenrecht und soziale Entschädigungsrechte. Ich selbst darf keine Beratung machen, aber ich kann den Leuten helfen und raten, wo sie sich hinwenden können mit ihren jeweiligen Fragen und Problemen.

Wie viele Mitglieder hat der Verband im Deggenhausertal?

Momentan haben wir 94 Mitglieder. Davon ein Kriegsopfer, 20 Behinderte, 19 Unfallopfer, vier Hinterbliebene und sonstige Mitglieder. Das Alter bewegt sich zwischen 37 und 94 Jahren.

Wie ist die Mitgliederentwicklung in den vergangenen Jahren?

Die Mitgliederentwicklung ist sehr gut. Als ich 2008 Vorsitzender wurde, hatten wir 68 Personen. Als der VdK im Tal gegründet wurde, am 8. August 1948 im Gasthof Adler, da waren es drei Mitglieder: Vorsitzender Rudolf Hämmerle, Schriftführer Alfons Stett und Kassier Johann Leberer. Mit dabei waren noch weitere acht Personen. Damals als Selbsthilfeorganisation eingetragener Verband Baden; Verband der Körpergeschädigten, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen. Daraus wurde später der Sozialverband VdK. In ganz Deutschland gibt es aktuell rund 1,7 Millionen Mitglieder.

Warum kann es für junge Menschen sinnvoll sein, dem VdK beizutreten?

Der Grund ist oftmals eine Behinderung. Es geht darum, dass der VdK für diese Leute das Recht gegenüber Krankenkasse und Rentenversicherung sowie sonstigen Behörden geltend macht, weil leider viele Dinge abgelehnt werden, auf die ein Anspruch besteht. Grundsätzlich ist es für jeden von Vorteil, dem VdK beizutreten, weil jeder in eine solche Situation kommen kann. Durch Unfall, Arbeitsunfall oder andere Umstände. Dann brauchen die Menschen Unterstützung von erfahrenen Fachleuten, dass sie zu dem kommen, was ihnen auch zusteht.

Was kostet die Mitgliedschaft?

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jetzt 72 Euro im Jahr – das sind 6 Euro im Monat. Das hört sich vielleicht recht wenig an, aber für viele Rentner ist das doch recht viel. Pro Mitglied erhält der Ortsverband von dem Beitrag 80 Cent. Damit und mit Spenden – die in den vergangenen Jahren sehr stark zurückgegangen sind – finanzieren wir die verschiedenen VdK-Veranstaltungen im Tal.

Was sind Schwerpunktthemen im Tal?

Wir bieten im Jahr sechs Veranstaltungen vom Fasnetskaffee über die Kaffeenachmittage und die Jahresversammlung bis hin zu Ausflügen. Die Kaffeenachmittage machen wir immer in anderen Ortsteilen, um die Gastronomie zu unterstützen, und, damit verschiedene Mitglieder jeweils eine kürzere Anfahrt im Tal haben. Dieses Jahr waren wir beispielsweise beim Almabtrieb in Tannheim in Tirol. Da waren 18 Mitglieder dabei. Es ist leider oft so, dass verschiedene Mitglieder aus gesundheitlichen Gründen nicht am Ausflug teilnehmen können.

Was sind die Hintergründe für die Veranstaltungen?

Es geht auch darum, dass die Mitglieder von zuhause raus kommen. Und dass sie Kontakt zum sozialen Leben haben und es Gelegenheit zu Unterhaltungen gibt. Die Mitglieder sind glücklich über die zwanglose Gemeinschaft. Es dürfen auch Leute kommen, die nicht im VdK sind, um sich zu informieren oder sich zu unterhalten. Es ist jeder willkommen. Ich halte kurze Vorträge oder erkläre Neuheiten, die für die Mitglieder interessant sind – und das vor allem nicht im Beamtendeutsch.

Wie groß ist Ihr zeitlicher Aufwand für die Verbandsarbeit?

Es gibt schon Tage, an denen ich meine Ruhe habe. Aber oftmals kommen Mitglieder mit Fragen. Ich kann keine rechtlichen Ratschläge geben. Aber ich versuche, Material zu finden, um das Problem zu erkennen und zu wissen, wohin man sich wenden kann. Zum Beispiel: Wie komme ich zu einem Pflegegrad? Wie sind die Abläufe? Welche Hilfe bekommt die Pflegeperson? Es gibt so viele Möglichkeiten, die einem zustehen, aber nur die wenigsten Menschen wissen davon. Von daher ist eine qualifizierte Beratung durch die Fachleute von großem Wert.

Warum engagieren Sie sich in dieser Aufgabe für die Mitglieder?

Ich habe seinerzeit so große Hilfe vonseiten des VdK erfahren und das hat mir sehr gefallen. Durch die eigene Erfahrung, die Hilfe, die ich bekommen habe, möchte ich das an die Mitglieder weitergeben. Es macht Freude, anderen Leuten zu helfen, gerade weil viele die Möglichkeiten gar nicht kennen.

Wie sehen Sie die Zukunft des VdK?

Da bin ich nicht ganz so glücklich. Ich stelle fest, dass wir im Vorstand sehr abbauen in den nächsten Jahren, weil wir überaltern. Wir gehen alle auf die 80 Jahre zu. Ich versuche, jüngere Leute für die Vorstandsarbeit zu motivieren. Wir stehen insgesamt gut da. Finanziell, personell und von den Mitgliedern her. Es wäre schade, wenn der Verband nicht mehr existieren würde, wenn kein Vorstand mehr da ist. Dann fällt alles an den nächstgrößeren Verband. Wir sind seit Jahrzehnten eine tolle Gemeinschaft im Deggenhausertal und diese Gemeinschaft sollte man erhalten.

Welches sind Ihre persönlichen Ziele beim VdK?

Wir hätten einige jüngere Mitglieder um die 50 Jahre, die sich im Vorstand engagieren könnten. Es ist mein wichtigstes Ziel, mit aller Kraft den VdK im Tal zu erhalten.

Wie lange wollen Sie Vorsitzender bleiben?

Ich würde sagen, in drei Jahren, mit 80 möchte ich aufhören. Bis dahin könnte ich einen neuen Vorstand einarbeiten.

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht oder Gespräche für eine mögliche Nachfolge geführt?

Ich versuche das immer bei den Kaffeenachmittagen. Wir arbeiten ehrenamtlich, das schreckt vielleicht den einen oder anderen ab. Wir suchen dringend einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Stelle ist vakant. Derzeit sind noch meine Frau Brigitte als Schriftführerin, Dieter Scheffczik als Kassierer und Elisabeth Scheffczik als Frauenvertreterin im Vorstand.