Durch den Ausfall der sogenannten Hinterlandtrasse wird es zu einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen auf der B 33 und insbesondere in Markdorf kommen. Autofahrer sollten sich darauf einstellen und Pufferzeiten für ihre Fahrten einplanen. Die Totalsperrung wird notwendig, weil in Urnau eine größere Anzahl an Schächten an das Fahrbahnniveau angepasst werden muss. Man hat den Zeitraum auf die Herbstferien gelegt, auch, um den Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen. Auf die Frage, warum die Sperrung am Samstag beginnt, sagt Bürgermeister Fabian Meschenmoser: "Es ist notwendig, bereits mit gewissen Vorarbeiten am Wochenende zu beginnen, da durch den Feiertag Allerheiligen die Zeit sonst etwas knapp werden würde." Meschenmoser weist darauf hin, das Auftraggeber die Gemeinde Deggenhausertal ist und das ausführende Bauunternehmen die Firma Otto Berenbold GmbH aus Zußdorf.

Schachtdeckel in der Ortsdurchfahrt von Urnau – teilweise in der Mitte der Straße – müssen dem Fahrbahniveau angepasst werden. Hier zwei rot gekennzeichnete Schächte in der Ortsmitte. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bauarbeiten am Strom-, Erdgas und Glasfaserkabelnetz

Seit Kurzem und voraussichtlich noch bis zum 30. November ist die Kreisstraße 7754 im Gemeindegebiet Deggenhausertal zwischen Azenweiler und Wahlweiler komplett für den Verkehr gesperrt – bis Ende des Jahres ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen auf diese Strecke zu rechnen. Die EnBW und das Stadtwerk am See sind hier mit Bauarbeiten am Strom-, Erdgas und Glasfaserkabelnetz beschäftigt. Auch hier ist eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Diese erfolgt von Rubacker (Höchsten) über Oberhomberg, Unterhomberg, Brennerhof, Höge, Azenweiler und in umgekehrter Richtung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein