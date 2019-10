Noah Fischer gehört zu den bekanntesten Saxofonisten Deutschlands. An der Seite von Udo Lindenberg rockt er die Arenen der Republik. Derzeit befindet sich Noah Fischer mit seinem Soloprogramm auf Tournee und hatte daher im Berggasthof Höchsten sein Nachtquartier eingerichtet. Diese Gelegenheit ließ sich der Hotelier Hans-Peter Kleemann nicht entgehen und konnte den Star-Saxofonisten als neuen Prominenten für den Promi-Fußpfad gewinnen. Dort haben sich bereits andere bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Musik, Film und Sport mit Betonabdrücken ihrer Füße verewigt.

Ein kleiner Kreis durfte beim Abnehmen der Abdrücke dabei sein. „Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass Noah Fischer nun eine weitere Bereicherung unseres Promi-Fußpfades auf dem Höchsten ist“, zeigte sich Hans-Peter Kleemann erfreut. Ebenso freute sich der Hotelier darüber, dass Noah Fischer versprach, auch Udo Lindenberg um seine Fußabdrücke für den Promi-Pfad zu bitten.

Video: Lang, Andreas

Im Anschluss konnten die rund 30 Gäste ein kleines und spontanes Wohnzimmerkonzert erleben und dem Star dabei ganz nahe sein. Zwischen den einzelnen Musikstücken gab es die Gelegenheit, Fragen an Noah Fischer zu stellen. Eine lautete etwa, wie viele Konzerte er pro Jahr gibt. „Ich habe das aus Interesse auch mal gezählt und habe dabei festgestellt, dass ich über die Hälfte des Jahres auf Tournee bin“, erklärte der Musiker. Beeindruckt zeigte sich Fischer, als er erzählte, welches Pensum Udo Lindenberg bewältigt. So gebe die 72-jährige Rocklegende auf Tour drei bis vier Konzerte pro Woche und müsse von seinem Team sogar gebremst werden, dass er nicht noch weitere Auftritte mache.

Video: Lang, Andreas

Noah Fischer wurde in Sigmaringen geboren und freute sich, dass seine Eltern Anita und Herbert Fischer beim Wohnzimmerkonzert im Berggasthof Höchsten mit dabei waren. „Wir sind wahnsinnig stolz auf unseren Sohn und freuen uns, ihn zu sehen, er wohnt ja in Berlin und ist oft auf Tournee, somit sind solche Anlässe selten“, sagte seine Mutter. Er habe eine ganz besonders enge Verbindung zu seiner Heimat, dem Bodensee und nach Steibis. Kurzausflüge mit seinen Eltern und Großeltern nach Steibis seien für ihn als kleinen Jungen das Größte gewesen. Ebenso bestehe auch eine besondere Verbindung zum Berggasthof Höchsten, wo die Familie oft bei Kurzausflügen eingekehrt sei.

Der Musiker zeigte sich bei seinem Auftritt ohne Starallüren, sehr authentisch und offen. „Wenn wir Menschen endlich lernen würden, die Welt und die Menschen wertzuschätzen und mit beiden freundlich umzugehen, dann gäbe es innerhalb kürzester Zeit keine Kriege mehr und die Welt wäre noch schöner“, formulierte Noah Fischer seine Gedanken.

Nachdem er seine Fußabdrücke abgegeben hatte, spielte er ohne Schuhe weiter, nicht jedoch ohne sein Erkennungsmerkmal, seine verspiegelte Sonnenbrille. Raimund Silbereis, der unter den Konzertgästen war, zeigte sich von der Darbietung des Saxofonisten beeindruckt: „Ich bin seit vielen Jahrzehnten Musiker und habe selten einen Menschen gesehen, der sein Instrument mit so viel Seele, Hingabe, Leidenschaft und Gefühl spielt“, sagte er.

Zur Person

Noah Fischer wuchs in Sigmaringen auf und studierte nach dem Abitur an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Saxofon im Studiengang Jazz- und Popularmusik bei Bernd Konrad. Seit 2006 lebt Noah Fischer in Berlin. Seit 2011 ist er als Musiker für Udo Lindenberg tätig. Fischer verantwortete den Relaunch der Pustefix-Bläser (Bläsersektion des Panikorchesters), schreibt Arrangements und wirkte auf den Erfolgsalben „Stärker als die Zeit“, „MTV Unplugged – Live aus dem Hotel Atlantic“ und „Stärker als die Zeit – Live“ sowie dem kommenden Livemitschnitt „MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“ mit. Darüber hinaus ist er künstlerischer Leiter des Projekts „Hinterm Horizont macht Schule“ der Udo-Lindenberg-Stiftung. Zurzeit ist Noah Fischer auch mit seinen Solo-Shows unterwegs und arbeitet an seinem ersten Album.