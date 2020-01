von Deggenhausertal

1600 Euro hat der Musikverein Homberg-Limpach im Dezember bei seinem Konzert in der Pfarrkirche St. Johannes in Oberhomberg erlöst. Die Zuhörer hatten reichlich gespendet, auch der Erlös aus dem Glühwein-Verkauf nach dem Konzert floss in den Spendentopf. Jetzt überreichten Michaela Bodenmüller, Vorsitzende des Musikvereins, und ihr Stellvertreter Andreas Benz das Geld an den Verein Hilfe von Haus zu Haus im Pfarrhaus in Untersiggingen.

„Konzertbesucher honorieren Wichtigkeit des Vereins“

Michaela Bodenmüller erklärte: „Wir spenden den Erlös des Kirchenkonzerts stets für einen guten Zweck und haben entschieden, das Geld dieses Jahr an den Verein Hilfe von Haus zu Haus zu übergeben, weil das Geld damit den Menschen im Tal zugutekommt.“ Dass ein so hoher Betrag zusammengekommen war, führte sie darauf zurück, dass die Konzertbesucher damit die Wichtigkeit des Vereins gerade für die ältere Generation im Tal honorierten.

Spende wird auch für Hausbesuche eingesetzt

Die Vorsitzende Hildegard Kenzler dankte: „Wir sind sehr froh und dankbar für die großzügige Spende des Musikvereins.“ Sie präsentiert auch gleich eine neue Idee: „Wir werden das Geld auch dafür einsetzen, um Menschen zu besuchen, die bisher nicht am Dienstagskaffee teilnehmen.“ Es gebe viele, die zuhause recht allein seien und sich vielleicht scheuten, zum Dienstagskaffee zu kommen.

Betreuerinnen wollen für das Dienstagskaffee werben

Die Betreuerinnen wollen diese Menschen besuchen und dazu Kaffee und Kuchen mitbringen, damit die Besuchten keinen Aufwand haben. Vielleicht überwinde dann der eine oder andere seine Scheu und komme doch zum Dienstagskaffee, wo es ungezwungen und recht unterhaltsam zugeht.

Unterstützung für ältere, kranke und bedürftige Menschen

Die Helfer des Vereins, die eine Aufwandsentschädigung erhalten, bieten Unterstützung für ältere, kranke und bedürftige Menschen jedes Alters in der häuslichen Versorgung und Betreuung sowie bei Besorgungen und in der Begleitung an. Der Verein Hilfe von Haus zu Haus wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, die Altenhilfe und Gesundheitsförderung in Deggenhausertal zu unterstützen. Seinerzeit hatte die Pfarrgemeinde Starthilfe gegeben und heute finanziert sich der Verein aus Spenden und Beträgen, die von Kranken- und Pflegekassen bezahlt werden.