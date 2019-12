von Wolfgang Gerstenhauer

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Roggenbeuren und ihr Dirigent Alexander Hug haben während ihres traditionellen Adventskonzerts bewiesen, dass Blasinstrumente und Weihnachtsstimmung perfekt harmonieren. Kein Wunder, dass die Veranstaltung den Titel „Traditionelles weihnachtliches Konzert“ trägt.

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Roggenbeuren und ihr Dirigent Alexander Hug. | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

Auf Traditionen versteht man sich im Deggenhausertal: Dieses Jahr fand der Auftritt zum 44. Mal statt. Passend dazu wurde mit Hermann Steiner ein rekordverdächtiger Klarinettist verabschiedet. Steiner trat mit dreizehneinhalb Jahren in den Verein ein und verließ mit diesem Adventskonzert die aktive Besetzung. Von den 106 Jahren, die der Musikverein jetzt existiert, war Steiner 59 Jahre als Musiker aktiv.

Haben Freude an Musik (von links): Dirigent Alexander Hug, Klarinettist Hermann Steiner, der nach 59 Jahren mit dem Adventskonzert als aktiver Musiker ausscheidet, sowie die stellvertretende Vorsitzende Viola Baumann. | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

Ein Ohrenschmaus war der gesamte Auftritt von Steiners Musikerkolleginnen und -kollegen. Der Applaus blieb zwar nach den ersten elf Stücken jeweils aus – aber nur, weil die Veranstalter ausdrücklich darum gebeten haben. Nach dem zwölften Stück und dem abschließenden Weihnachtsklassiker „Stille Nacht“ gab es dann umso mehr ausgiebigen Beifall. Am Ende standen die Konzertbesucher in der Kirche Maria Königin in Untersiggingen geschlossen auf, um den etwa 60 Musikerinnen und Musikern für deren Darbietungen Anerkennung zu zollen.

Abwechslungsreich: Immer wieder treten diverse Solisten auf. | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

Nach einer kurzen Begrüßung durch Pfarrgemeinderätin Rita Moog legten die Musiker mit „The Olympic Spirit“ los. Wer da fünf bunte Ringe vor seinem geistigen Auge sah, lag goldrichtig. Tatsächlich handelte es sich um die Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1988 in Südkorea.

Das zweite Stück „Pachelbels Canon„ des gleichnamigen Nürnberger Barockkomponisten entwarf dieser wahrscheinlich für die Hochzeit von Johann Christoph Bach, die 1694 stattfand. Johann Christoph Bach war kein Geringerer als der ältere Bruder von Johann Sebastian Bach.

Ausgewogene Mischung geboten

Bereits die beiden Eingangsstücke spiegelten den Charakter der ausgewogenen Mischung traditioneller und moderner Musikstücke wider. Auf dem Programm standen neben Klassikern wie „Der Mond ist aufgegangen“ auch Stücke wie die Pop-Ballade „You Raise Me Up“, die unter anderem durch die Boy-Group „Westlife“ ein Hit wurde.

Schnörkellos, aber mit Gänsehautfaktor

Der Song „The Rose“ von Bette Midler aus dem Jahr 1979 stellte insofern eine Zäsur innerhalb des Programms dar, weil das Lied schnörkellos, aber dafür mit Gänsehautfaktor von der eigens engagierten Sängerin Maria Angela Rehm und Timo Rößler vom Musikverein Roggenbeuren ohne weitere instrumentale Unterstützung dargeboten wurde.

Lob für gelungenes Arrangement

Anton Rist, Vorsitzender des Musikvereins Roggenbeuren, lobte zum Abschluss das gelungene Arrangement, für das Dirigent Alexander Hug gesorgt hat. Und so lange Vollblutmusiker wie Hermann Steiner und Alexander Hug dem Musikverein Roggenbeuren angehören, wird die Kirche „Maria Königin“ in Untersiggingen wohl auch in Zukunft zum Adventskonzert komplett von Besuchern belegt sein.