Die Kandidaten der CDU-Liste für die Kommunalwahl am 26. Mai haben sich im „Sternen“ in Obersiggingen den Wählern präsentiert und Fragen zu ihren Schwerpunkten beantwortet.

Martin Störk: „Ich bin gegen die Verwendung von Plastik“

Zuhörerin Melanie Gartmann fragte: „Welche Schwerpunkte sehen Sie für Ihre Arbeit im Gemeinderat in den kommenden fünf Jahren?“ Martin Störk, der sich nach zehn Jahren erneut für einen Sitz im Rat bewirbt, sagte, er wolle sich für Nachhaltigkeit in allen Bereichen einsetzen, für die Schule und das Hallenbad sowie für Energieeinsparung und erneuerbare Energien. „Der Gelbe Sack ist für mich ein Ärgernis, ich bin gegen die Verwendung von Plastik“, erklärte Störk.

Stefanie Moog: Umgang mit Schwerlastverkehr als Herausforderung der Zukunft

Kandidatin Stefanie Moog betonte, ihr sei das Thema Verkehr sehr wichtig und sie wolle sich damit beschäftigen, wie in Zukunft mit dem Auto- und Schwerlastverkehr umgegangen werden könne.

Alexander Mutter: Es braucht neue Mobilitätskonzepte

Alexander Mutter beschäftigt die Frage: „Wie kommen wir im Tal von A nach B?“ Seiner Ansicht nach sollte nach Konzepten gesucht werden, damit die Menschen im Tal nicht auf ihr Auto angewiesen sind. Als Beispiel nannte er den Aufbau von E-Bike-Stationen bei Gaststätten.

Ingo Jehle und Otto Kopp: Mehr Wohnraum muss geschaffen werden

Kandidat Ingo Jehle aus Limpach meinte, dass mehr Wohnraum geschaffen werden müsse. „Gerade auch Einzelhöfe im Außenbereich müssen die Möglichkeit erhalten, dort weiter zu bauen.“ Otto Kopp sagte, auch er sei für die Schaffung von Wohnraum: „Wir müssen jedoch darauf achten, den dörflichen Charakter für Einheimische und Gäste zu erhalten.“ Es gebe Dörfer um Umfeld, die versteppen. Diese „Fehlentwicklungen“ sollten im Tal nicht mitgemacht werden und zu große Gebäude sollten vermieden werden.

Julia Keller: Gewerbe muss erhalten werden

Julia Keller sagte: „Wir müssen das Gewerbe im Tal erhalten. Wegen der Arbeitsplätze, und, um junge Familien im Tal zu halten und auch die entsprechenden Bauplätze anbieten.“

Samuel Rist: Nebenerwerbslandwirte sollen unterstützt werden

Nach Auffassung von Samuel Rist aus Harresheim gelte es, die Angebote der Gemeinde in allen Bereichen besser zu kommunizieren, weil vieles als selbstverständlich angesehen werde. Rist sagte, er wolle sich darüber hinaus für die Unterstützung der Nebenerwerbslandwirte einsetzen, die mit ihrer Arbeit das Gesamtbild der Gemeinde prägten.

