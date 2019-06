Der Höchsten hat eine lange und bewegte kulturgeschichtliche Tradition. So ist es in einer Festschrift zur 700-Jahr-Feier von Rubacker zu lesen. Dokumentiert ist, dass „der Edle Swigger von Teggenhusen“, ein Gaurichter in Deggenhausertal, am 27. März 1294 seine Besitzungen Rugakker und Rengartswiller um 12 Pfund Konstanzer Pfennige dem Kloster Salem geschenkt hat. Am Freitag wurde das 725-jährige Bestehen Rubackers gefeiert.

Höchstenwirt Hans-Peter Kleemann (rechts) begrüßt zum Empfang der 725-Jahr-Feier in Rubacker mit herrlichem Ausblick über das Deggenhausertal und den Bodensee bis hin zu den Alpen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Nahezu 100 Bewohner des Weilers, Nachbarn und Gäste – vornehmlich ehemalige Mitarbeiter der Zieglerschen – kamen zum Festakt, darunter Josef Hiestand aus Rubacker. Sein Urgroßvater, vormals Wirt im Adler in Deggenhausen, hatte den Hof auf dem Höchsten in Rubacker 1917 erworben. „Ganz früher gab es hier ein Frauenkloster samt Kapelle, das 1414 unter die Regel des heiligen Dominicus gestellt wurde. Das Kloster wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört“, sagte Hiestand.

„Der Höchsten ist schon immer etwas besonderes und bei uns am Hof steht noch ein Kapellchen mit einer Figur der heiligen Ottilie“, sagt Josef Hiestand. | Bild: Wolf-Dieter Guip

So wie ein ehemaliges Hofgut um 1400 zu einem Kloster wurde, wurde 1955 ein altes Bauernhaus zu einer Frauenheilstätte umgebaut. Seinerzeit die erste Suchtklinik in Deutschland. Die Kapelle, in der nun Jubiläum gefeiert wurde, war um 1988 von den Zieglerschen gebaut worden. Die inzwischen verkaufte Klinik soll vom Höchsten-Wirt zu einem Familienhotel umgebaut werden.

Nahe des Hofs der Familie Hiestand auf de Höchsgen steht dieses kleine Kapellchen an dem Ort, an dem einstmals das Frauenkloster gestanden haben soll. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bürgermeister Fabian Meschenmoser beschrieb, wie sich Rubacker auf dem Höchsten in den vergangenen 25 Jahren gewandelt habe: „Mit dem Blockhäusle wurde eine weitere Gaststätte errichtet, die Fachklinik wurde veräußert, der Berggasthof erweitert, der Stoppomat in Betrieb genommen und die Kapelle saniert.“ Der Höchsten mit dem Zusammentreffen von drei Landkreisen sei schon ein besonderer Ort.

„Man fühlt sich hier einfach glücklich hier. Rubacker auf dem Höchsten ist der schönste Platz auf unserer Erde“, sagt Raimund Silbereis. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Pfarrer Jürgen Schmidt erinnerte daran, dass es nach der Zerstörung des Klosters noch eine kleine Kapelle in Rubacker gegeben habe. „Die kleine Kapelle beherbergte einen kleinen Schatz. Denn fast vergessen ist, dass es im Kloster Rubacker eine wertvolle Reliquie gab, einen Knochen vom Körper der heiligen Ottilia“, erklärte er. Nach dem Abbruch der Kapelle 1811 sei die Heiligenfigur mit der Reliquie in einer feierlichen Prozession in die Pfarrkirche nach Homberg gebracht worden.

Im Anschluss an den Festakt begaben sich alle Besucher zum Serenadenkonzert des Musikvereins Homberg-Limpach und der Jugendkapelle Deggenhausertal.