von SK

Beide Kleinlaster waren in Richtung Mennwangen unterwegs, als ein 61-jähriger Lkw-Fahrer überholen wollte. Hierbei sei der 42-jährige Fahrer des vorderen Fahrzeuges laut Abgaben der Polizei immer weiter nach links gekommen, sodass sich beide Fahrzeuge während des Überholvorgangs streiften. Hierdurch kam der 42-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein Feld. Nachdem der 61-Jährige angehalten hatte, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen, habe dieser beobachtet, wie der andere Beteiligte aus dem Feld wieder herausfuhr und sich in Richtung Untersiggingen entfernte, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann konnte später durch eine Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen. An seinem Klein-Lastwagen wurden passende Unfallspuren festgestellt. Er bekam nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.